Ankara'da araç kaplama ustalığı yapan Rıza Altıntaş, 4 günlük çalışma sonucunda aracını tam 25 bin adet 1 kuruş ile kapladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ikamet eden ve 9 yıldır araç kaplama ustalığı yapan Rıza Altıntaş, bir hafta evvel otomobilini maden paralar ile kaplamaya karar verdi. Bu kararından sonra 3 arkadaşıyla birlikte aracına folyo yapıştıran Altıntaş, Merkez Bankası’ndan 250 lira karşılığında temin ettiği 1 kuruş madeni paralar ile aracını kapladı.

4 gün süren uzun bir çalışma sonrası ortaya çıkan sonuçta ise aracın, tavan ve çamurluk kısımları hariç, her yanı 25 bin adet 1 kuruş ile kaplandı. Böylece 1,5 tonluk aracın toplam ağırlığı 80 kilogram arttı.

Daha önceden de yaratıcı araç çalışmalarına imza atan evli ve iki çocuk babası olan Altıntaş; krom, aynalı kumaş, kadife kaplamalarla araçlar yaptığını, kendi aracını da para ile kaplamaya karar verdiğini söyledi. Türk basınının ilgisini çeken Altıntaş şunları söyledi:

"Önce komple folyo kaplandı, sonra paraları yapıştırdık. 4 gün, 4 kişi çalıştık. Değişik bir araç yaptık. Toplam 25 bin tane 1 kuruş kullandık. Çoğu insan uzaktan görünce önce altın zannediyor. Daha sonra yakından bakınca para olduğunu anlıyorlar; ama 1 kuruş olduğunu anlamıyorlar. Atatürk silueti ön tarafa bakıyor, çok fazla dikkat çeken bir iş. Çok yakında farklı projeler de var aklımda.”