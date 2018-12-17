Önümüzdeki yılın ilk gününden itibaren uygulamadan kaldırılacak olan AKK, beraberinde yükselen faturaları da getirecek gibi görünüyor. Bazı firmaların yeni dönemde yüksek fiyatlı tarifeleri duyurmasıyla, tüketicilerin aklı karışmış durumda. En çok tartışılan konulardan birisini, internet kullanıcıların önemli bir kısmını temsil eden okuyucularımıza sorduk.

1 Ocak 2019, Türkiye haberleşme sektörünün dönüm noktası olmak üzere. Bu dönemde, ülkemizde hizmet veren internet servis sağlayıcılarının tüketicileri ne kadar önemsediklerini anlayacağız. Bazı firmaların belki de 10 yıl önceki standarda sahip hizmetleri, günümüz şartlarına göre yüksek tutarlarla etiketlendirmesi, hem sektör hem de tüketicilerin gözünde hiç hoş karşılanmadı.

Yüksek hızda AKK’siz internet kullanmak, açıklanan fiyatlara bakılırsa oldukça yüksek maddi bedelleri karşılayarak mümkün olacak. Zira en uygun fiyatlı paketler, günümüz standartlarının çok altında veri aktarım hızlarına sahipler. Ülkemizdeki internet ağlarının büyük bir kısmından sorumlu olan firmaların, açık bir şekilde tüketici menfaatine uygun olmayan fiyat politikalarıyla karşımıza çıkması tepki topladı.

İnternet kullanıcılarının tepkileri arasında, oldukça hakim bir görüş bulunuyor. Sosyal medya üzerinde ve forum sitelerinde “Eğer fiyatlar bu denli yükselecekse, AKK kaldırılmasın” gibi pek çok üzücü mesajlar görmek mümkün. Fiyatların yeni dönemde yükselmesini doğal gören kullanıcılar bile, bazı hizmetlerde 2.5 katına çıkan tutarları oldukça abartılı bulduklarını aktardılar.

Tek Soruluk Dev Anket köşemizin 14 Aralık 2018 cuma günü yayınlanan son bölümünde, bu konuyu ele aldık. Amacımız, yüksek fiyatlara karşı kullanıcıların seslerini net verilerle duyurmak oldu. Biliyoruz ki AKK uygulaması artık resmen kalkacak, ancak kullanıcıların geri bildirimleri firmaların politikalarını belirleyen önemli bir etmen. Günümüz şartlarında, özellikle internet hizmetleri verdiğii insanların seslerini duymayan firmalar, zamanla çıkmaza sürükleniyorlar.

Bu anketin amacı, sonucu değiştirmek ya da AKK uygulamasını geri getirmek değil, firmaların görmezden gelmiş olduğu tüketici haklarına sahip çıkmaları için bir çağrı niteliği taşımaktır. Bu çağrı, doğrudan internet kullanıcıları tarafından yapılmıştır. Ana hedef, ülkemizdeki haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmalarla tüketiciler arasında, herkesin faydasına olacak bir uzlaşma ortamı sağlamaktır.

Ankette yer alan “Eğer fiyatlar yükselecekse AKK uygulaması devam etsin mi, etmesin mi?” sorusuna toplamda 11.685 kişi cevap verdi:

Fiyatlar yükselecekse AKK uygulaması kaldırılsın: 3798 oy / %32

3798 oy / %32 Fiyatlar yükselecekse AKK uygulaması devam etsin: 7889 oy / %67

Sonuçların analizi:

Türkiye’deki internet kullanıcılarını temsilen oy kullanan 11.685 okuyucumuzun ortaya koyduğu sonuç, yüksek fiyatlara sahip olan AKK’siz hizmetlerin istenmediği yönünde. Günümüz küresel şartlarında, günümüz adil fiyatlandırma politikalarına sahip hizmet almak herkesin hakkı.

Tüketicilerin ceplerini yakacak fiyatları istemedikleri ortada. Bu sonuç, uygun fiyat için hizmet standartlarından feragat etmeyi isteyen ciddi topluluğun varlığını ortaya koyuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi devlet mercilerinin, tüketici menfaatlerini korumak için devreye girmesi gerekiyor.

Diğer taraftan fiyatlar yükselse dahi, AKK sınırlamasının kalkmasını isteyen kullanıcılarda var. Soruya cevap veren okuyucuların %33’ü her halükarda fiyatların yükseleceğini kabul etmiş durumda. Bu durumun bazı tarifeler için 2.5 kat yükselen fiyatlarla değil, internet kullanım şartlarının iyileştirilmesini istemekle ilgisi var.

Anket sonuçlarına ilişkin görüş, öneri ve yorumlarınızı aşağıda belirtebilir, diğer anket sonuçlarımıza listeden ulaşabilirsiz: