Gözlerimiz görmek için bulmaca gerektiren şeylere bakmayı sever. Ağaçların üzerinde bir göl, çift başlı bir manda görebilirsiniz. Ya da araba kullanan bir köpek. Biz de sizler için ilk bakışta tuhaf gelecek görüntüleri sizler için topladık.
GTA 5'ten bu günbatımı görüntüsü
Dev eşyalar
Aynada renkleri değişen bu koltuk
Miyav?
Magneto'luğa bürünmüş Finlandiya Başkanı
Kamuflaj elbisesini giymiş olan kirpi
Buz dağından 90 yıl sonra kaçıyormuş gibi görünen köpekbalığı
Sanıyoruz ki en gerçekçi model uçak
Yaratıcı fikirli kişiler dağ yürüyüşü yapınca bunlarla karşılaşabiliyoruz
Zaman-mekan sürekliliğine karşı koymaya çalışan çatal
Ekranda bir kırık mı var yoksa bir orman mı?
Atın uçmadığından eminiz
İLGİLİ HABER
Tüm Dünyanın Gerçek Sandığı 10 Sahte Fotoğraf
Ağaçların oluşturduğu ufuk çizigisi, uçan bir göl hissiyatı vermiş
:D
Unutamayacağız bir şoför
Plastik karın da biraz fazla olmamış mı sanki?
Yemekler aslında masada
Upuzun bir köpek
Çift başlı bir impala
Düşündürücü
Bu değişik bir kafa değil. Bir gıdık.
Futbol posterini gösteren oyuncu
Binanın çekildiği açı
Boşluklu görünen bu fincanlar