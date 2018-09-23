Her ne kadar gördüklerimize ve duyduklarımıza çoğunlukla inansak da bazen gözlerimiz ve kulaklarımız bizleri kandırabiliyor.

Gözlerimiz görmek için bulmaca gerektiren şeylere bakmayı sever. Ağaçların üzerinde bir göl, çift başlı bir manda görebilirsiniz. Ya da araba kullanan bir köpek. Biz de sizler için ilk bakışta tuhaf gelecek görüntüleri sizler için topladık. GTA 5'ten bu günbatımı görüntüsü Dev eşyalar Aynada renkleri değişen bu koltuk Miyav? Magneto'luğa bürünmüş Finlandiya Başkanı Kamuflaj elbisesini giymiş olan kirpi Buz dağından 90 yıl sonra kaçıyormuş gibi görünen köpekbalığı Sanıyoruz ki en gerçekçi model uçak Yaratıcı fikirli kişiler dağ yürüyüşü yapınca bunlarla karşılaşabiliyoruz Zaman-mekan sürekliliğine karşı koymaya çalışan çatal Ekranda bir kırık mı var yoksa bir orman mı? Atın uçmadığından eminiz İLGİLİ HABER Tüm Dünyanın Gerçek Sandığı 10 Sahte Fotoğraf Ağaçların oluşturduğu ufuk çizigisi, uçan bir göl hissiyatı vermiş :D Unutamayacağız bir şoför Plastik karın da biraz fazla olmamış mı sanki? Yemekler aslında masada Upuzun bir köpek Çift başlı bir impala Düşündürücü Bu değişik bir kafa değil. Bir gıdık. Futbol posterini gösteren oyuncu Binanın çekildiği açı Boşluklu görünen bu fincanlar

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/25-baffling-photos-we-need-to-look-at-twice-to-understand-new-pics-611410/

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