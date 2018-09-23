Anlamanız İçin Bir Daha Bakmanızı Gerektiren 24 İlginç Fotoğraf

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Her ne kadar gördüklerimize ve duyduklarımıza çoğunlukla inansak da bazen gözlerimiz ve kulaklarımız bizleri kandırabiliyor.

Gözlerimiz görmek için bulmaca gerektiren şeylere bakmayı sever. Ağaçların üzerinde bir göl, çift başlı bir manda görebilirsiniz. Ya da araba kullanan bir köpek. Biz de sizler için ilk bakışta tuhaf gelecek görüntüleri sizler için topladık.

GTA 5'ten bu günbatımı görüntüsü

Dev eşyalar

Aynada renkleri değişen bu koltuk

Miyav?

Magneto'luğa bürünmüş Finlandiya Başkanı

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Buz dağından 90 yıl sonra kaçıyormuş gibi görünen köpekbalığı

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Boşluklu görünen bu fincanlar

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/25-baffling-photos-we-need-to-look-at-twice-to-understand-new-pics-611410/
Etiketler: ilginç, fotoğraf, değişik
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