İki İnsan Türünün Çocuğu Olan Birinin Kemikleri Bulundu

Bundan 50 bin yıl önce Avrupa ve Asya arasındaki bölgede, iki farklı insan türü olan Neandertaller ve Denisovalılar birbirlerine çok yakın yaşıyorlardı. Günümüze kadar bu iki türün birlikte olduklarına dair düzgün kanıtlar elde edilememişti. Şimdi, insan kökenindeki melez genlere ilişkin en somut kanıtlardan birisi bulundu.

Eski insan türlerinden yaşayan bir birey kalmadı. Günümüz insanı olan bizler Homo sapiens olarak yaşamımıza devam ediyoruz. Elde edilen kanıtlar gösteriyor ki, bizden fiziksel olarak güçlü olan ancak zeka açısından güçsüz olan Neandertalleri biz öldürdük. Onlar haricinde, son buzul çağında yaşamış olan Denisovalılar da var. Bu üç tür birbirine çok yakın olan son insan türleri olarak biliniyor. Daha 50 bin yıl önceye kadar Homo sapiens atalarının Denisovalılarla çiftleştikleri tespit edilmişti.

Şimdiyse Neandertaller ile Denisovalıların çiftleştiklerine dair ilk kesin kanıtlar ele geçirildi. 2012’de Sibirya’da yer alan bir mağarada bulunan insan kemiğinin analizi sonucunda, bu insanın bir kadın olduğu anlaşıldı. İlginç olan detaysa annesinin bir Neandertal, babasının ise Denisovalı oluşuydu.

Bu kanıt, bilim insanlarının eski DNA’ları analiz ederek atalarımızın karmaşık ilişkilerini anlamdırdıklarını gösteriyor. Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü tarafından yapılan bu keşif, eski insan türlerinin sanılanın aksine nadir değil, daha sık bir arada bulunduklarının da kanıtı niteliğinde.

Bulunan kemiğin analizinde ayrıca kızın babasının aile genlerinde en az bir Neandertal ile daha birliktelik yaşandığına dair izlere de rastlandı. Yani 13 yaşında öldüğü tespit edilen bu kız çocuğu, öyle tesadüfi bir birlikteliğin meyvesi değildi. Araştırmacılar, Neandertaller ile Denisovalıların düşünülenden çok çok daha fazla çiftleştiklerini öne sürüyorlar.

Günümüzde bazı insanların DNA’larının yaklaşık %5’inin, Papua Yeni Gine’den Dünya’ya açılmış Denisovalılar’dan geldiği söyleniyor. Aynı zamanda Neanderthal atalarının çok yakın döneme kadar yaşadıkları tespit edilen Homo sapiens soyağaçları da mevcut. Yani evet, onların neslini biz tükettik, yine de bu durumda bile çiftleşmeler yaşanmış.

Araştırmacılar bu kanıtlarla birlikte, modern insan olan bizlere çok güçlü bir mesaj geldiğini söylüyorlar: Atalarımız ırkçı değillerdi.