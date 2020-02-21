Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Android 11 geliştirici sürümü, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği pek çok özelliği beraberinde sunuyor. Yeni güncelleme, zamanlanabilir karanlık moddan tek seferlik izinlere kadar pek çok şeyi içeriyor. Gelin bu özelliklere yakından bakalım.

Google, Android 11 için ilk geliştirici sürümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yayınlanan ön izlemeyle birlikte yeni güncellemede bizleri bekleyen özelliklerden bazılarını da öğrenmiş olduk.

Bu özelliklerin bazıları Android kullanıcıları tarafından yıllardır beklenirken bazıları ise ilk defa duyduğumuz özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan oldukça dikkat çeken bu 8 özelliğe yakından bakalım.

1. Mesajlar için sohbet baloncukları:

Google’ın Android 10 ile birlikte tüm mesajlaşma uygulamalarına Facebook benzeri sohbet baloncukları getireceği düşünülüyordu. Nihayet Android 11 ile karşımıza çıkan bu sohbet baloncukları, herhangi bir ekranda mevcut olacak ve herhangi bir uygulamadayken onlara erişmek mümkün kılınacak. Sohbet baloncukları; WhatsApp, Hangouts, Facebook Messenger ve daha pek çok mesajlaşma uygulaması için kullanabilir olacak.

2. Ekran kaydı:

iOS işletim sisteminde yıllardır kullanılabilen bu özelliğin de Android 10 ile birlikte gelmesi bekleniyordu ancak olmadı. Nihayet Android 11 ile Android kullanıcılarına büyük bir rahatlık sağlayacak bu özellik, üçüncü taraf uygulamalara gereksinimi ortadan kaldırarak verileri tehlikeye atmayacak ve varsayılan bir ekran kaydedicisi ile görüntüler kaydetmeye imkân sağlayacak.

3. Uygulamaları paylaşım menüsüne sabitleme:

Android 10 ile birlikte ‘Paylaş’ menüsünde yapabildiklerimiz değişmişti. Android 11 ile birlikteyse en çok paylaştığımız uygulamaları ‘Paylaş’ menüsüne sabitleyebileceğiz. Bu özellik, Android’in yerel paylaşım ekranını kullanan uygulamalarda mevcut olacak ancak Google Fotoğraflar gibi uygulamalardaki bireysel paylaşım menüsü için aynı şeyi söyleyemeyiz.

4. Medya denetimleri için ‘Hızlı Ayarlar’:

Android'deki bildirim göstergesinde uzun süredir medya oynatma kontrolü var. Android 11’deki yeni kullanıcı arayüzünde ise ses oynatıldığında medya kontrolleri doğrudan ‘Hızlı Ayarlar’ sekmesine taşınacak. Bu noktada üstten bir kez aşağı hızlıca kaydırdığınızda, Hızlı Ayarlar kutucuklarınız ve yeni medya kontrol widget'ınız ortaya çıkacak. Öte yandan Hızlı Ayarlar tamamen açıldığında, bu medya kontrol seçeneği Hızlı Ayarlar sayfasının en alt kısmına itilecek.

5. Tek seferlik izinler:

Android’deki yeni özellikler beğenilse de tüm cihazlar için en önemli nokta şüphesiz güvenliktir. Bu noktada Google, geçtiğimiz yıl uygulama izinlerine 'Yalnızca kullanırken izin ver' erişim seçeneğini ekleyerek izin yöneticisini güncellemişti. Android 11 ile birlikteyse şirket, 'tek seferlik izinler' konusuna odaklanıyor.

Tek seferlik izin özelliği ile bir uygulamanın konumunuza, mikrofonunuza veya kameranıza yalnızca bir kez erişmesine izin verebilir ve uygulamayı kapattığınız anda da bu izinlerin devre dışı bırakılmasını sağlayabilirsiniz. Kapatılan uygulama ile birlikte iptal edilen izinler, uygulamanın bir sonraki başlatılışında tekrardan istenir.

6. Zamanlanabilir karanlık mod:

Android 9 ile karanlık modun ilk işaretlerine, Android 10 ile birlikteyse çok beklenen karanlık modun kendisine kavuştuk. Şimdiyse Google, çok beğenilen bu karanlık temayı gün içinde belirli saatlerde açıp kapatmaya yarayacak yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik ile birlikte gün doğumunda veya gün batımında karanlık modu otomatik olarak aktif edebilir veya kendinize göre özelleştirilmiş bir zaman aralığı belirleyebilirsiniz.

7. Bluetooth cihazlar artık ‘Uçak Modu’nda çalışabilecek:

Tüm akıllı telefonlarda bulunan bir özellik olan Uçak Modu, bazı zamanlarda hayat kurtarabiliyor. Özellikle geceleri rahatsız edilmek istemeyenlerin tercihi olan bu özellik, şimdiye dek Bluetooth cihazların bağlantılarını kestiği için pek de işlevsel sayılmazdı. Android 11 ile birlikte Uçak Modu, Bluetooth kulaklıklarınızla veya diğer kablosuz cihazlarınızla olan bağlantıyı koparmayacak ve bu özelliği aktif ederken Bluetooth’u açık bırakabileceksiniz.

8. Bildirim geçmişi:

Android’de uzun zamandır ‘Bildirim Günlüğü’ adı verilen gizli bir özellik var. Android 11 ile bu bölüm, geçmiş bildirimler ve daha fazlası ile çok daha işlevsel bir hâl alacak. Bu noktada ‘Bildirim Günlüğü’nün içerisinden ‘Bildirim Geçmişi’ni açmak için bir seçeneğe erişim de mümkün olacak.

Android 11 ile gelecek olan en iyi 8 özelliği listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Bu özelliklerden en çok ilginizi çeken hangisi oldu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.