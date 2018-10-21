Ant-man and The Wasp'in Görsel Efektlerini Böyle Yapılıyor

Ant-Man and The Wasp filminde karakterlerin küçülüp büyümesi gibi etkileyici sahnelerin nasıl yaratıldığını gösteren bir video yayınlandı.

Ant-Man and The Wasp (Karınca Adam ve Eşek Arısı) filmini izleme şansı bulduysanız filmde kullanılan görsel efektlerden etkilenmemiş olma şansınız pek fazla değil; zira filmin en eğlenceli yanlarından birisi şüphesiz ki karakterlerin büyüyüp küçülme güçlerine sahip olmalarıydı.

Açıkça görülüyor ki Marvel bu – binanın tekerlekli valize dönüştüğü sahne gibi- sahneleri yaratmak için CGI teknolojisinden bir hayli yararlanmış; öyle ki bu sahnelerin hangisinin gerçek hangisinin görsel efekt olduğunu anlamak da bir hayli zor, bu konuda yalnızca tahminlerde bulunulabiliyor. Tüm bu eğlenceli sahneleri yaratan Rodeo adlı VFX şirketi, bu sahnelerin nasıl çekildiğine ve film setinin hangi kısımlarının yeşil ekrana dönüştürüldüğüne dair bir video yayınladı.

Video, ayrıca şirketin Hank’in aracığını nasıl patlatıp küçülttüğüne ve takımın karınca arkadaşlarını nasıl tasarladıklarına dair de bir fikir veriyor. Video, Hollywood’un bilgisayar grafiklerine çok fazla yer veren filmlerin, daha spesifik olmak gerekirse Marvel’ın görsel efekt dolu aksiyon filmlerinin nasıl ortaya çıktığını görebilmemiz için kısa da olsa bilgilendirici bir imkan sunuyor.