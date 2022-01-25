Sahra Çölü'nü bile 2016'dan bu yana üç kez beyaza bürüyen kar, en sonunda Antalya'ya da geldi ve şehirde unutulmaz manzaralar bıraktı.

Türkiye, son yılların en şiddetli kar yağışına tanıklık etmeye devam ediyor. Öyle ki kar tanelerinin neredeyse hiç uğramak istemediği Türkiye’nin en popüler tatil şehri Antalya, yıllar sonra yeniden tutan bir kara ev sahipliği yapmaya başladı. Antalya merkezi, dün gece saatlerinde yağmaya başlayan karla sabaha beyaz uyandı.

Antalya merkeze yağan kar, 2008 yılından bu yana şehir merkezinde tutan ilk kar yağışı oldu. Kar yağışını nadir bir doğa olayı olarak gören Antalyalılar da haliyle geceden sokağa döküldü. Yağan kar erimeye başlamış olsa da Antalyalılara nadir zamanlardan birisini yaşattı. Bugün Antalya’dan çekilen bazı kareler ve yağan kar hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi:

Antalya’da yağan kardan görüntüler

Antalya kent merkezinde kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı, 1993 yılında 5 santimetre olarak ölçülmüştü.