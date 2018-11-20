Avladığı Balon Balığını Yiyen Kişi Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Oldukça zehirli bir balık türü olan balon balığını avlayıp yiyen Ali Yüzen isimli vatandaş, fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Ali Yüzen, balığa çıktıktan sonra avladığı balon balığını yedikten sonra fenalaştı. Olay, gece saatlerinde Yüzen'in yakınları tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.

Zehirlenen Yüzen'e ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hastayı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada duran kalbi doktorlar tarafından tekrardan çalıştırılarak hayata döndürülen Yüzen'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Balon balığı siyanürden 50 kat zehirli kabul ediliyor. Elbette bu balık türü, büyük bir titizlikle temizlenerek güvenli bir biçimde yenebiliyor ancak işinin ehli olmayan herkesin ciddi bir biçimde uzak durması tavsiye ediliyor.