Antalya'nın Kaş İlçesinde 1000 Yıllık Viking Kılıcı Bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde 1.000 yıllık Viking kılıcı bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında, bu yıl 30. yılına girilen kazı çalışmalarında oldukça ilginç bulgulara rastlandı. Liman Hamamı bölgesinde yapılan kazılarda, en az 9. veya 10. yüzyıllardan kalma olduğu düşünülen Viking kılıcı bulundu.

Yapılan keşifle ilgili açıklama, İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan Feyzullah Şahin tarafından yapıldı. Şahin, Vikinglerin Anadolu'daki varlığını ispat eden ikinci maddi kültür kalıntısına rastladıklarını belirtti. Daha önce Mersin - Yumuktepe'de ortaya çıkarılan Viking kılıcına dikkat çeken Şahin, hamamda bulunan kılıcın da şüphe duyulmayacak kadar bir Viking kılıcı olduğunu ifade etti.

Feyzullah Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

"Patara'da ele geçen namlu bölümünde kırık ve oldukça korozyonlu durumda bulunan Viking kılıcının, Doğu Roma İmparatorluğu'nun 9. yüzyıl ile 10. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirdiği deniz savaşlarında yer alan Vareg (Viking) Birlikleri'nden bir askere ait olduğu düşünülmektedir. Kılıcın korunmuş toplam uzunluğu 43.2 santimdir. Kılıcın topuz, pırazvana ve balçak özellikleri Viking kılıçları üzerine ilk tipolojik ve kronolojik çalışmayı yapan J. Petersen'in 'tip K' ya da 'tip O' olarak değerlendirdiği kılıçlar içinde değerlendirebileceğini göstermektedir.

Bulunan kılıcın Abbasîlerden Girit'i geri alan imparatorluk ordusundan bir Vareg askerine ait olabileceği gibi imparatorluğa hizmet etmeyen ve imparatorluğun başkenti Konstantinopolis'i ele geçirmeye çalışan Veraglere ait de olabilir. İstatistiki veriler bu kılıcın bir Vareg askerinin mezarına bırakılmış olduğunu ön plana çıkarıyor. Kılıcın bir askeri sefer sırasında kente uğramış birlikler içinde yer alan bir Vareg askerine mi, yoksa Patara'ya yerleşmiş bir Vareg'e mi ait olduğu belirlenemedi. Likya bölgesi özellikle Patara Antik Kenti ile ilgili olarak tarihsel ve arkeolojik veriler oldukça az."