Antarktika Buzullarının Son Kırk Yıldaki Parçalanışı (Video)

Antarktika'daki buzulların koptuklarını, eridiklerini ve parçalandıklarını biliyoruz. Bu video ise durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Bilim animatörleri Pixel Movers & Makers, 50 saniyelik bir klip yayınladılar. Bu klipte 1976'dan 2017'ye kadar olan buz dağı hareketleri gözüküyor.

2002 yılında yaşanan Larsen B ve B-15 buzullarının kırılması, tarihte kaydedilen en büyük buz dağları olarak da dikkat çekiyor. B-15'in yüzey alanının 11 bin kilometre kare olduğunu söylemek, buz dağının ne kadar büyük olduğunu anlatmaya yetecektir. Karşılaştırma yapmanız için İzmir'in 7340, İstanbul'un ise 1539 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olduğunu belirtelim.

Görselleştirmenin hazırlanması için kullanılan bilgiler, çeşitli kaynaklardan toplanmış. Bu kaynaklar arasında NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Brigham Young Üniversitesi Uzaktan Algı Merkezi gibi kaynaklar var.

Altı uyduyla izlenen bu buz dağlarının yeterince büyük olanları kendi isimlerine kavuşuyorlar ki gemiler onlardan kaçınabilsin.

Antarktika o kadar büyük ki bu kıtayı ancak uydu teknolojisi geliştikten sonra gözlemlemeyi başardık. Bu nedenle de kopmaların ne kadarının küresel ısınma kaynaklı olduğunu bilmiyoruz. Şu bir gerçek ki buzullardaki erime hızlanıyor. Şu anda en önemli konulardan birisi de buzullardaki erimenin sebeplerini bulmak ve bölgedeki sıcaklık artışını durdurmak. Antarktika'nın tamamen eridiği bir senaryoya göre deniz seviyesi 50 metre yükseliyor.