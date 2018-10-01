Antarktika'da Standart Modele Uymayan Partiküller Keşfedildi

Bilim insanları, Antarktika'da yaptıkları son çalışmalar ile Standart Model'in ötesinde partiküller olduğunu keşfettiler.

Penn State Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Antarktika'da keşfedilen bazı partiküllerin Standart Model'e uymadığını keşfetti. Geçmiş araştırmalar düşük enerjili kozmik partiküllerin Dünya ile karşı karşıya geldiklerinde hemen geçebildiklerini, yüksek enerjili partiküllerin ise tek parça halinde geçmek yerine çarpışmalar ve nihayetinde gezegenin diğer tarafında ortaya çıkan partikül yağmurlarına neden olduklarını göstermişti.

Peki yüksek enerjili bir partikül bu yağmura neden olmasa ne olurdu? Bu, Standart Model'e uygun olmayan bir partikülün var olması anlamına gelir ki Antarktika'da araştırmacıların da keşfettiği partiküller tam olarak böyleler.

Günümüze kadar, bu hususta iki adet garip partikül olayı tespit edilmişti. Bu olaylar, ANITA adlı bir projenin bir parçası olarak yüksek irtifada Antarktika üzerinde uçan bir balona iliştirilmiş bir sensör ile kaydedildiler. 2006 ve 2014'te kaydedilen her iki olayda da yüksek enerjili bir partikül bir şekilde herhangi bir şeyle karşılaşmadan gezegene girebilmiş. Yapılan ilk tespit ekipman problemlerine dayandırılmıştı. İkinci tespit daha endişe verici olsa da Standart Model'e meydan okuduğunu düşündürmeye yetecek kadar değildi.

Yeni çalışmada araştırmacılar, partikül tipine dair başka bir kanıta ulaştıklarını ve karşılaşılan iki anomalinin gerçekten bilinmeyen partikülleri temsil edebileceğini rapor ettiler. Yeni kanıt, IceCube deneyi kapsamında partikül olaylarını tespit etmesi amacıyla Antarktik buzuluna gömülmüş sensörlerden elde edildi. Sensörlerden gelen veriler açıklanamayan özelliklere sahip üç olayın gerçekleştiğini gösterdi. Araştırmacılar, birbiriyle bağlantılı olmayan farklı iki veri kaynağının, anomalilerin gerçekten Standart Model'in ötesindeki partiküllerin var olma ihtimaline dair bir ipucu olup olmadığı sorusunu sormanın vaktinin geldiğine işaret ettiğini düşünüyorlar.