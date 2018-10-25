Antarktika'da Tarihin İlk Kriminal Olayı Yaşandı

Antarktika tarihinin bilinen ilk adli olayı bir adam yaralama suçu oldu. Rus araştırmacı, girdiği bunalımın etkisiyle arkadaşını bıçakladı.

Antarktika'nın ilk suç olayında bir Rus mühendis, iş arkadaşını bıçakladı. İstasyonda daha önce böyle bir olay yaşanmadığı açıklanırken, olay da buz kıtanın ilk adli vakası olarak kayıtlara geçti.

Rus basınına yansayan olayda, Kral George Adası'ndaki Bellinghausen Araştırma İstasyonu'nda çalışan Sergey Savitskiy, iş arkadaşını göğsünden bıçakladı. 9 Ekim'de gerçekleşen olayın ardından yaralanan Oleg Beloguzov Şili'de hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olmadığı ve Rusya'ya döndüğü bildirildi.

Şili, Uruguay ve Hollanda üzerinden Rusya'ya dönen ve kendi isteğiyle teslim olan Savitskiy de ev hapsine alındı. Davası görülene kadar ev hapsinde kalacak olan Savitskiy, öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. Pişman olduğunu ve muhtemelen istasyonda bir daha çalışamayacağını söyleyen Savitskiy ise hakkında verilecek hükmü bekliyor.