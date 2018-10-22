Antarktika'dan Çıkan Yeni Bir Garip Canlı Daha: Başsız Tavuk

Antarktika, canavarımsı yaratıklar konusunda büyük üne sahip. Buz kıtanın yaratıklarına son katılan ise Kafasız Tavuk Canavarı oldu.

Annelerin sık sık kullandığı bir ifade olan "kafası kesilmiş tavuk gibi" tanımı, bu yaratığa tam anlamıyla uyuyor. Avustralya Antarktira Bölümü bilim insanlarının su altı kameralarına yakalanan bu deniz canlısı, geçtiğimiz pazar günü Doğu Antarktika'nın güney kıyısında görüntülendi.

Yüzen deniz hıyarı, bilimsel adıyla enypniastes eximia, daha önce sadece Meksika Körfezi'nde görüntülenmişti.

Kırmızı renkli bu deniz canlısının yan taraflarında bulunan ağ benzeri yapılar yüzmesine yardımcı oluyor. Tavuk görüntüsüne benzeyen görüntüyü bozan şey ise kafasının olmasını beklediğiniz yerde yuvarlak, keskin dişlere sahip ağız benzeri bir yapı bulunması.

Görüntüleri yakalayan kamera, üç kilometreye kadar dalabilen bir cihaz. Bu cihaz sayesinde okyanusun daha önce görülmemiş noktalarını keşfetmeyi ve yeni türler bulmayı amaçlayan araştırmacıların daha fazla "canavar" keşfedeceklerine hiç şüphe yok, özellikle de okyanus hakkında çok az şey bildiğimizi göz önüne alırsak.