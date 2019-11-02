Antarktika Deniz Koruma Görüşmeleri Tekrardan Çıkmaza Girdi

Avustralya, Fransa ve AB tarafından desteklenen Antarktika deniz koruma görüşmelerinde Çin ve Rusya, Antarktika çevresindeki dev deniz koruma alanlarına yönelik teklifi kabul etmediler. Görüşmeler, tüm üyeler fikir birliğine varamadığı için gelecek yıl tekrar düzenlenecek.

Antarktika Deniz Yaşamı Kaynaklarının Korunması Komisyonu (CCAMLR) üyeleri; iklim değişikliğine karşı koymak ve kırılgan okyanus ekosistemlerini korumak amacıyla Antarktika civarında dev deniz parkları yaratma amacı güden çok uluslu bir çabanın tekrardan başarısız olduğunu dile getirdiler. Bu görüşmeler kapsamında penguenler, foklar, balinalar ve deniz kuşları için yaşam alanlarının korunması hedefleniyordu.

Avustralya, Fransa ve AB tarafından desteklenen öneri üzerinde Rusya ve Çin muhalefeti sonucu anlaşamayan komisyon, tüm üyelerin kabul etmesi gereken kuralların kabul edilmemesi nedeniyle koruma bölgeleri hakkında karar almakta zorlandıklarını açıkladı. Bu noktada Rusya ve Çin, daha önce Doğu Antarktika planını engellemekle suçlanıyordu ancak toplantılar kapalı kapılar ardında olduğundan somut bir delil bulunamıyor.

Görüşmelere gelecek yıl tekrardan devam edilecek:

Avustralya'nın Hobart kentinde gerçekleştirilen ve cuma günü sona eren toplantıda, Antarktika'nın üç önemli bölgesinde toplam üç milyon kilometrekare alanı kapsayan koruma parkları oluşturma önerileri tartışılıyordu. Bu alanların penguenlere, foklara, patagonya dişbalığına, balinalara ve çok sayıda krile ev sahipliği yapması ve türlerin korunması hedefleniyordu.

Bu yıl sekizinci kez uzlaşmaya varılamayan anlaşmaya dair yapılan açıklamada; yalnızca üç önerinin "fazla tartışma konusu" olduğu ancak tüm üyelerin gerekli fikir birliğini elde edemediği için gelecek yılki toplantıda tekrar değerlendirileceği belirtildi.

Antarktika için zaman tükeniyor:

Teklifin destekçileri, iklim değişikliğinin bölgenin kırılgan ekosistemi üzerindeki olumsuz etkisini vurgulayan yeni verilerin, nihayetinde deniz parklarını desteklemeye yönelik şüpheleri ortadan kaldıracağını ve üyeleri ikna edeceğini umuyordu.

Antarktika için zamanın tükenmekte olduğunu söyleyen Avustralya Deniz Koruma Derneği Genel Müdürü Darren Kindleysides, “2002 yılında Antarktika ülkeleri, ‘deniz parkları ağı’ oluşturmayı taahhüt ettiler. On yedi yıl sonra Güney Okyanusu’nun yalnızca yüzde beşi korunuyor ve görev daha da acil hale geliyor” dedi.

Yıllardır üzerinde bir uzlaşıya varılamayan Antarktika deniz koruma görüşmeleri serisi gelecek yıl da devam edecek. Bu kapsamda eğer bir anlaşmaya varılabilirse, deniz yaşamı korunacak ve kritik olarak görülen üreme ve yiyecek toplama alanları arasında geçişe izin verilecek.