Antarktika Güneş Yüzünden Değil, Dünya Yüzünden Eriyor

Radarlı uçaklarla buzulları inceleyen araştırmacılar, Antarktika'nın kalın buz tabakalarının altında su gölleri oluştuğunu keşfetti. Analizlere göre söz konusu bölgedeki buzullar yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru eriyor.

Science Alert dergisi tarafından aktarılan habere göre üzerinde radar ekipmanları bulunan özel bir uçak ile Antarktika buzullarını inceleyen bilim insanları, devasa buz kütlelerinin 3 kilometre altında gelişen süreçleri başarılı bir şekilde incelemeyi başardılar. Elde ettikleri sonuçları inceleyen araştırmacılar, buzulların anormal bir şekilde aşağıdan yukarıya doğru eridiğini, ortaya çıkan suların da buz altında bulunan göllerde biriktiğini ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiliz Antarktika Araştırmaları Merkezi uzmanı Tom Jordan, keşfettikleri sürecin muhtemelen binlerce, belki de milyonlarca yıldır devam ettiğini aktarırken, kalıcı buzul tabakasının değişiminde etkin bir rol üstlenmediğini belirtti. Bununla birlikte Jordan’a göre söz konusu buzullarından altında birikecek olan su, gelecekte bölgeyi iklim değişikliğine karşı daha hassas bir hale getirebilir.

Ancak biliyoruz ki Güneş kaynaklı buzul erimesinde buz, yukarıdan aşağıya doğru erir. O halde bu bölgedeki buzlar neden aşağıdan yukarıya doğru eriyor? Araştırmacılara göre söz konusu erimenin nedeni Güneş ışınları ya da iklim değişikliği değil, yer kabuğundan püskürtülen radyoaktif kayalar ve sıcak su kaynakları. Bu nedenle buzulların alt kısmı eriyip göller oluştururken, üst kısım varlığını sürdürmeye devam ediyor.