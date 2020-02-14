Antartika’da Şehir Büyüklüğünde Buzul Koptu (Video)

Antartika’da bulunan Pine Adası buzulundan neredeyse bir şehir büyüklüğünde bir buzul parçası koptu. Avrupa Uzay Ajansı tarafından uydu görüntülerinden elde edilen videoda, devasa buzdağının yavaş yavaş çatlayarak buzul adasından koptuğu görülebiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uyduları kullanarak Antarktika’da bulunan Pine Adası buzulundan bir buzdağının kopuşunu görüntüledi. Uzay ajansı zaman içinde elde ettiği görüntüleri hızlandırarak YouTube’da paylaştı. Paylaşılan videoda 300 kilometre kare büyüklüğünde bir buzdağının Pine Adası buzulundan ayrılışı görülüyor.

Avrupa Uzay Ajansı, buz dağının görüntülerini kaydetmeye 2019 yılının şubat ayında başladı. Videoda görünen son görüntüler ise 10 Şubat tarihinde çekildi. 57 uydu görüntüsünden elde edilen videoda buz çatlaklarının hızlı bir şekilde büyümesi görülüyor.

Pine Adası buzulu ve Thwaites buzulu, Batı Antarktika’nın okyanusa bağlanan noktalarıdır. ESA, bu iki buzulun önemli miktarda buz kaybetmeye başladıklarını açıkladı. Uzay ajansı, 1990’lı yılların ortasından beri Pine Adası buzulunun hızlı bir şekilde buz kaybettiğini belirtiyor. ESA’nın açıklaması göre Pine Adası buzulu günde 10 metre buz kaybediyor. ESA, Pine Adası buzulunun buz cephesi şeklinin de hızlı kaybı nedeniyle 30 yılda hızlı bir değişim geçirdiğini açıkladı.

Etkisini her geçen dönemde daha da hissettiren iklim değişikliği Pine Adası buzulunun daha hızlı buz kaybetmesine neden oluyor. Yayınlanan raporlar, Pine Adası buzulunun bütün Dünya’daki deniz seviyelerini yaklaşık 1.5 metre yükseltecek kadar buza sahip olduğunu gösteriyor.

Pine Adası buzulundan dev buzdağının kopuşu: