Antarktika'daki Hayvanlara İnsan Hastalıkları Bulaşıyor

Hastalık oluşturan biyolojik etmenlere patojen denir. Bu patojenler bazı canlılara karşı etkisiz durumdayken, bazı canlıları ise ölüme götürebiliyor. Antarktika'daki hayvanlar, insanlardan gelen patojenler yüzünden ölümle yüz yüze kaldılar.

Barcelona Üniversitesi’nden Jacob Gonzalez-Solis’in yürüttüğü çalışmaya göre Antarktika ekosistemi, insanların okyanusa yaydığı patojenler yüzünden tehdit altında.

Çalışmaya göre, Salmonella gibi bazı insan hastalıkları, Antarktika ekosistemine ait olan bazı martı ve balıkçıl kuş türlerine bulaştıkları görüldü. Bu durum, kutup yaşamının insan hastalıklarına ne kadar açık olduğunun bir göstergesi. Çalışmanın sonucunda, patojen miktarının artması nedeniyle, bölgede yaşayan hayvanların toplu ölümlere kurban gideceği söyleniyor. Hatta bazı türlerin ortadan kalkması bile muhtemel olarak görülüyor.

Kaşifler, turistler, bilim insanları ve balina avcıları gibi çeşitli insan grupları, Antarktika’nın düzenli ziyaretçileri arasında yer alıyorlar. Bu bölgede yaşayan canlılar, bağışıklık sistemi gelişmiş ve pek çok hastalıkla mücadele ederek bugünlere gelmiş insanlara kıyasla, hastalıklara çok daha açıklar. Bu nedenle de bizim için sıradan bir hastalık, o canlılar için çok büyük tehlike arz edebilir.

Science of the Total Environment adlı dergide yayımlanan bir diğer çalışma, insanlardan hayvanlara geçen bakterilerin varlığı üzerine odaklanmış durumda. Bu bölgelerde tersine zoonosun tespit edilip, üzerinde çalışılmasının çok zor olduğunu söyleyen Gonzales-Solis, gözlem ve araştırma merkezlerine yakın bölgelerle çalışmalardaki sonuçların açıkça ilgili olduğunu söylüyor.

Kampilobakterlerin bölgedeki varlığını da insanlar ile açıklayan araştırmacı, bu türün hem insan hem de hayvan tedavisinde çok sık kullanılan Ciprofloxacin ve Enrofloxacin gibi antibiyotiklere bağışık olduğu biliniyor. Araştırmacılara göre bu durum, yaklaşmakta olan tehlikenin ilk sinyali.

Kutup bölgesinde insan etkisini mümkün olduğunca azaltmak için düzenlemeler ve kanunlar olsa da, kutup sahanlığı için böyle bir düzenleme yok. Bölgeler arasında geçiş yapan göçmen kuşlar ve canlılar, insanlardan geçen mikropların kutup bölgesine ulaşmasına sebep olabilir.