1979 yılında yayınlanan ünlü bilim kurgu romanı Kindred’dan öğelerin de yer aldığı, Veronica isimli yazarın 1800’lü yıllarda bir gizemi çözmeye çalışacağı korku filmi Antebellum’un fragmanı yayınladı.

Gerard Bush ve Christopher Renz’in senaryosunu yazdığı ve Sean McKittrick’in yapımcılığını üstlendiği 1800’lü yılların köleciliği ile korku unsurlarını bir araya getiren korku filmi Antebellum’un fragmanı yayınlandı.

Antebellum, bilim kurgu yazarı Octavia E.Butler’ın 1979’da yazdığı Kindred’a (Türkçe’ye Yakın olarak çevirildi) olağandışı benzerliği ile dikkat çekiyor. Kindred’da yazar olmak isteyen Dana, ağır bir mide bulantısı ve baş dönmesinin ardından kendini 1800’lü yıların köleci toplumunda bulmuştu.

Antebellum’da da Kindred’dakine benzer şekilde günümüzde yaşayan başarılı yazar Veronica Hentley, yaptığı bir konuşmanın ardından kaçırılır ve bindirildiği arabada bayılır. Veronica uyandığında kendisini tamamen farklı kıyafetler içinde 1800’lü yıllarda bir tarlada çalışırken bulur.

Bir anda kendini bir köle olarak bulan Veronica, kendisinin neden bu gerçeklikte olduğunu çözmek için mücadele ediyor. Film boyunca Veronica’nın bu gizemi çözmeye çalışmasının yanında köleliğin var olduğu dönemlere bir kez daha göz atmış oluyoruz.

Antebellum, Kindred’dan devraldığı zamanda geriye gitmek ve kölelikle mücadele etme unsurlarını korku öğeleri ile birleştirmeyi başarmış görünüyor. Kölelik yıllarını korku öğeleri ile birleştirmeyi başaran Antebellum 24 Nisan’da vizyona girecek.

Antebellum fragmanı