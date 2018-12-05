Anthem Beta Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Anthem'in Beta sürümü için beklenen tüm bilgiler açıklandı.

BioWare yapımı olan Anthem, senenin beklenen oyunlarından biri olarak sayılabilir. Kendine has bir hikayesi ve harika grafikleri ile oyuncuların dikkatini çeken oyun, beta için günleri saymaya başladı. Peki açıklanan bilgiler nelerdir, hep beraber inceleyelim;

Anthem Beta Çıkış Tarihi Ne Zaman?

EA tarafından yapılan açıklamalara göre; Q4 2018'in hemen ardından, 22 Şubat 2019 tarihinde oyun oynanabilir durumda olacak.

Anthem Sistem Gereksinimleri Neler?

EA henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da öngörülen sistem gereksinimleri mevcut. En azından ne tip bir bilgisayara sahip olmamız gerektiği konusunda ön bir bilgi veren tahminler, reddit üzerinde oldukça tartışılan bir konu haline geldi.

Tekrardan belirtelim, bu sistem gereksinimleri resmi bir açıklama değil ve her an değişebilir.

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3570 ya d AMD FX-6350

RAM: 8GB

Grafik Kartı: Nvidia GTX 970 ya da AMD R9 390

Anthem Hakkındaki Son Bilgiler Neler?

Anthem'in çıkış tarihine yaklaştıkça bilgiler de gelmeye devam ediyor. Şu an için en büyük bilgi, Anthem kapalı betasına herkesin kayıt olabiliyor olması.

Bunun dışında Twitch canlı yayınlarında ya da YouTube'da bir kaç oynanış videosu görebiliyor olsak da, oyunun hikaye bölümü konusunda pek bir bilgi sahibi değiliz. Ancak belirli oyuncuların paylaştığı YouTube videolarından özelleştirme ayarlarını aşağıdan izleyebilirsiniz :