Anthem'ın Yeniden Tasarlanması Beklenenden Uzun Sürecek

Electronic Arts'ın büyük umutlarla satışa sunduğu ancak bir türlü bekleneni veremeyen oyunu Anthem yeniden tasarlanıyordu. Oyunun geliştiricisi Bioware, oyunun yeniden tasarımı hakkında bir blog paylaşımında bulundu. Paylaşımda bu sürecin uzun olacağı belirtildi.

Bazı oyunlar, çok büyük beklentilerle satışa çıkarıldığı halde isteneni veremiyor. Electronic Arts'ın büyük umutlarla satışa sunduğu Anthem de, maalesef beklentileri karşılayamayan oyunlar kervanına katılmıştı. Birçok kullanıcı tarafından heyecanla beklenen oyun, çıktıktan kısa bir süre sonra çok büyük eleştrilere maruz kalmıştı. Oyunda sorun yaşayan birçok kullanıcı para iadesi alarak oyunu iade etmişti.

Anthem oyununun geliştiricisi Bioware'in yöneticisi Casey Hudson, geçtiğimiz şubat ayında oyunu yeniden düzenlenmiş bir biçimde oluşturacaklarını açıklamıştı. Oyun severleri bir nebze de olsa rahatlatan bu açıklamaya bugün yayınlanan bir blog paylaşımı eşlik etti. Blog paylaşımı ile, bu çok beklenen oyunun arkasında yer alan ekibin kayda değer çabaları ve oyunun gelişim süreci okuyuculara aktarıldı.

Oyunla ilgili çalışmalarda bulunan Bioware yetkilisi Christian Daley, çevrimiçi oyuncuların karşılaştıkları sorunları ele aldıklarını ve onların geri bildirimlerini takip ettikleri belirtti. Daley, bu geri bildirimlerin oyunu geliştirmede öncülük ettiğini de aktardı.

Daley, oyunun yeniden tasarlanmasının uzun süreceğini belirtti:

Oyun severleri mutlu edecek haberler de bulunuyor. Yaklaşık 30 kişinin çalıştığı bir ekip, değişikliklerin prototipi üzerinde çalışmalarda bulunuyor. Daley, bu süreçte oyuncuları sık sık bilgilendirerek süreçten uzak kalmamalarını umuyor. Bioware yetkilisinin oyun severleri görmezden gelmemesi ilgi çekiciyken, Daley oyun hakkındaki üzücü haberi de Anthem hayranlarına duyurdu.

Daley, her ne kadar etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürseler de bunun zor bir süreç olduğunu ve zaman alacağını belirtti. Kendilerine sürekli yeni hedefler belirlediklerini belirten Daley, zor ve sancılı bir süreç olduğunu ve ancak uzun sürede bunun üstesinden gelebileceklerini belirtti. Bu açıklamalar oyunu bekleyenleri bir miktar hayal kırıklığına uğratmış olsa da, onları bu etkili çalışmadan sonra kaliteli bir oyunun beklediğini söyleyebiliriz.

Christian Daley'in yeniden yapılandırılan Anthem oyununun geliştirme süreci hakkında yazdığı blog yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz