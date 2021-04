En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı ile rekor kıran ve bu ödüle 4 kez sahip olan tek bir kişi var: Usta oyuncu Anthony Hopkins. İzlerken adeta filmin içinde yaşatan Hopkins'in dikkate değer filmlerini listeledik. ödüllerine ödül katan Anthony Hopkins'in en iyi 10 filmini sizler için listeledik.

Anthony Hopkins, zamanımızın en yetenekli oyuncularından biri. Rollerini ve uzun repliklerini derinlemesine ezberleme alışkanlığıyla tanınan Hopkins, Oscar ve Emmy adaylıklarının yanı sıra, hem sinema hem de televizyondaki çalışmaları için düzinelerce ödüle sahip. 2006 yılında Cecil B. DeMille Ödülü ile onurlandırılan Anthony Hopkins, 7 kere BAFTA ödülü kazandı.

Mütevazi oyuncuk tarzı, Hopkins’i kötü davranılan uşaklardan sadist kötü adamlara, merhametli, ahlaklı adamlara ve rezil liderlere kadar birçok çeşitli karakter için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Nesiller boyunca izleyicilerinin beğeneceği renkli ve çeşitli bir film kataloğu bulunan Hopkins, izleyicilerle ilk defa 1960 yapımı A Matter of Time dizisi ile tanıştı.

Geçtiğimiz günlerde 2020 yılında çıkan The Father filmi ile gündemde olan Anthony Hopkins, geçen yılın Oscar ödüllerinde de dört adaylığı bulunuyordu. 93. Akademi Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Anthony Hopkins, bu başarısıyla 83 yaşında Oscar Ödülü’ne layık görülen en yaşlı insan da oldu. Ancak Hopkins ödülünü almak için törende bulunmuyordu. Sebebinin ise koronavirüs tedbiri olduğu ve ünlü oyuncunun risk almamak adına törene katılmadığı The Father filminden bir temsilci tarafından açıklandı. 93. Akademi Ödülleriyle ödüllerine ödül katan Anthony Hopkins’in en sevilen filmlerini sizler için listeledik.

Anthony Hopkins'in En Sevilen 13 Filmi

The Mask of Zorro

Magic

Thor

Bram Stoker’s Drakula

Nixon

Amistad

84 Charing Cross Road

Legends of the Fall

The Two Popes

The Remains of the Day

Elephant Man

The Father

Kuzuların Sessizliği

Maskeli kılıç ustaları ile dolu The Mask of Zorro

Vizyon tarihi: 1998

IMDb puanı: 6,7

Rotten Tomatoes: %83

Anthony Hopkins, The Mask of Zorro’da, halkı savunmak için savaşan gizemli maskeli kılıç ustası Zorro’nun ikinci kişiliği olan Don Diego de la Vega’yı oynuyor. Karakterin haksız yere hapsedilmesini ve çırağı Alejandro Murrieta (Antonio Banderas) yardımıyla aldığı intikamı konu alan The Mask of Zorro, ağırlıklı olarak dönem dramalarıyla tanınan Anthony Hopkins için komedi, aksiyon ve romantizm içeren bir mola oldu.

İlginç konusuyla Magic

Vizyon tarihi: 1978

IMDb puanı: 6,8

Rotten Tomatoes: %84

Zihinsel olarak rahatsız Corky Withers karakterini canlandıran Hopkins, Magic isimli psikolojik gerilim filminde, bir sihirbaz tarafından kontrol edilen kukla Fets'i oynuyor. İlginç bir konusu olan bu film ile Anthony Hopkins, BAFTA ve Altın Küre En İyi Erkek Oyuncu adaylıklarına layık görüldü.

Marvel'ın en iyilerinden Thor

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 7,0

Rotten Tomatoes: %77

Anthony Hopkins, Asgard Kralı Odin olarak yer aldığı Thor filminde, Thor’un (Chris Hemsworth) babası olarak, son derece başarılı Marvel serisinin bir parçası oldu. Serisinin 2013 ve 2017 devam filmlerinde de yer alan Hopkins, Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston ile, çizgi romanda yer alan kardeş rekabeti ve baba sevgisinin hikayesine gerçeklik ve derinlik kattı.

Vampir klasiklerinin öncülerinden Bram Stoker’s Drakula

Vizyon tarihi: 1992

IMDb puanı: 7,1

Rotten Tomatoes: %75

Francis Ford Coppola’nın yönettiği klasik korku romanı Bram Stoker’s Dracula’da, Dracula’nın (Gary Oldman) Londra’ya gelmesi ve Dr. Abraham Van Helsing’in (Anthony Hopkins) kasaba sakinlerini kurtarmaya çalışma hikayesi anlatılıyor. Orijinali 1931’de yayınlanan Bram Stoker’s Drakula, usta aktörler ve başarılı yönetmen Francis Ford Coppola tarafından oldukça iyi uyarlandı. Neslin en iyi oyuncularından Oldman ve Hopkins, bu klasik gerilim filmini çok daha üst notalara taşıyor.

Amerika başkanlık tarihini konu alan Nixon

Vizyon tarihi: 1995

IMDb puanı: 7,1

Rotten Tomatoes: %75

Bir Oliver Stone biyografisi olan Nixon’da, sevilmeyen başkan Nixon’ı oynuyor. Rolündeki gerçekçiliği ve seyirciye yansıttığı hissiyat ile üçüncü Akademi ödülünü alan Anthony Hopkins, Nixon’da oldukça başarılı bir oyunculuk sergiliyor.

Köle gemisini konu alan Amistad

Vizyon tarihi: 1997

IMDb puanı: 7,3

Rotten Tomatoes: %77

Gerçek bir hikayeye dayanan Amistad’da, ünlü yönetmen Steven Spielberg, Amerika’da geminin komutasını ele geçiren kölelerin haklarıyla ilgili bir davaya yol açan köle gemisi “La Amistad” üzerindeki isyanı tüm detayları ile anlatıyor. Anthony Hopkins, Oscar ve Altın Küre ödüllerine aday gösterilen rolünde, köleleri savunan avukata danışmanlık yapan eski Başkan ve avukat John Quincy Adams’ı oynuyor.

Transatlantik bir mektup arkadaşlığı 84 Charing Cross Road

Vizyon tarihi: 1987

IMDb puanı: 7,4

Rotten Tomatoes: %87

Anthony Hopkins ve Anne Bancroft’un başrollerini oynadığı 84 Charing Cross Road’da, Londra’da bulunan bir kitapçı sahibi ile, New York’ta yaşayan bir şair arasındaki transatlantik mektup arkadaşlığını izliyoruz. Daha önce bu tür filmlerde görmeye alışkın olmadığımız Hopkins, 84 Charing Cross Road ile gözleri ve ifadeleriyle çok çeşitli duyguları ustaca ifade etme becerisini tam anlamıyla sergiliyor.

Babalar ve kardeşler arasında bir hikaye Legends of the Fall

Vizyon tarihi: 1994

IMDb puanı: 7,6

Rotten Tomatoes: %58

Legends of the Fall, olağanüstü sinematografisi ile üç Akademi Ödülü ve dört Altın Küre’ye aday gösterildi. Anthony Hopkins, Legends of the Fall’da ekranı Brad Pitt, Aidan Quinn ve Henry Thomas ile paylaştı. Savaş, aşk ve kıskançlık temalarını bulunduran filmde, 20. yüzyılın başlarında Montana’nın vahşi doğasında yaşayan kardeşler ve babalarının hikayesi anlatılıyor.

İki papanın hikayesi The Two Popes

Vizyon tarihi: 2019

IMDb puanı: 7,6

Rotten Tomatoes: %89

The Two Popes, 2006’da skandal ve tartışmaların ortasında, Papa Benedict XVI’nın Katolik Kilisesi’nin başkanlığından istifa ederek yerine Kardinal Jorge Bergoglio’nun seçilmesini konu alıyor. İstifa eden Papa’yı canlandıran Hopkins’in bu filminde, iktidardaki değişime yol açan daha muhafazakar Benedict ile daha liberal Bergoglio arasındaki ilişkiyi ve kiliseyi ileri taşıma çabalarını tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. The Two Popes, Hopkins’e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ve Altın Küre adaylıkları kazandıran bir film.

Usta oyuncu kadrosuyla The Remains of the Day

Vizyon tarihi: 1993

IMDb puanı: 7,8

Rotten Tomatoes: %95

The Remains of the Day ile Hopkins Akademi Ödülü ve Altın Küre’ye aday gösterildi. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasından geçen ve Nazi sempatizanlığı ve sadakat gibi temaların bulunduğu bu filmde James Fox ve Emma Thompson gibi usta oyuncular yer alıyor.

Gönülleri fetheden hikayesiyle Elephant Man

Vizyon tarihi: 1980

IMDb puanı: 8,1

Rotten Tomatoes: %92

Anthony Hopkins’i Elephant Man’de, fil adam hastalığına yakalanmış nazik yüzekli John Merrick’i, tedavi edip iyileştiren doktor olan Frederick Treves rolünde izliyoruz. Sekiz Akademi Ödülü adaylığı ve En İyi Film dalında BAFTA ödülü kazanan Elephany Man’de, Hopkins, ahlaki açıdan doğru olanı yapmaya çalışan doktorla güçlü bir performans sergiliyor.

Hopkins'e 4. kez Oscar kazandıran The Father

Vizyon tarihi: 2020

IMDb puanı: 8,3

Rotten Tomatoes: %98

Anthony Hopkins, The Father’da hafızasını etkileyen bir hastalıkla boğuşan Anthony’yi canlandırıyor. Hastalığının kızı Anne (Olivia Colman) ile arasındaki ilişkisi üzerindeki etkileri üzerinde durulan bu film, Akademi Ödülü, Altın Küre ve BAFTA adaylıklarını toplayan bir film. Anthony’nin altüst olmuş bir dünya algısından ve bunun sonucunda ortaya çıkan zihinsel ıstırabından, hastalığı daha önce hiç ele alınmamış şekilde göstermesi, filmi yukarı taşıyan unsurlardan biri. The Father, 93. Akademi Ödülleri’nde, Anthony Hopkins’in En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ı almasının da sebebi.

Sinema tarihinin en iyilerinden Kuzuların Sessizliği

Vizyon tarihi: 1991

IMDb puanı: 8,6

Rotten Tomatoes: %96

Kuzuların Sessizliği, Akademi Ödülleri’nde tüm büyük ödülleri kazanan üç filmden biri. Anthony Hopkins, Kuzuların Sessizliği ile sadece 16 dakika ekranda olduğu bir filmle En İyi Erkek Oyuncu dalında hem Oscar hem de BAFTA’yı kazandı. Sürekli şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri olarak listelenen Kuzuların Sessizliği, bir neslin Anthony Hopkins’i Hannibal olarak hatırlamasının da sebebi.