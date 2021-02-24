"Türkiye'nin ilk antibakteriyel ve antiviral telefon kılıfı" sıfatını taşıyan Bast, satışa sunuldu. Ürünün yakın zamanda dünyaya açılması hedefleniyor.

COVID-19’un hayatın her alanında etkisini göstermesiyle birlikte antiviral ve antibakteriyel teknolojilere olan ilgi katbekat artmış durumda. İnsanların bu konudaki endişelerini gören Bast, Türkiye’nin ilk antiviral ve antibakteriyel teknolojiye sahip telefon kılıfını tüketicilerin beğenisine sundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Kubilay Kuzey Okumuş, Alperen Fikret Vaizoğlu ve Seyfettin Peynirci’nin ortak çalışması olarak karşımıza çıkan Bast, “hiç yıkamadığımız üçüncü elimiz olan telefonlardaki mikroorganizmaları nötralize ederek, güven sağladığını” öne sürüyor.

Bast telefon kılıfı, temas eden bakterilerin yüzde 99'unu yok ediyor

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalara göre Bast telefon kılıfı, yüzeye tutunan bakterilerin yüzde 99’unu yok ediyor ve çok daha hijyenik bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Kılıf, etkinliğini Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından verilen antibakteriyel sertifikası ve uluslararası SSL sertifikası ile kanıtlamış durumda.

Bast Kurucu Ortağı Kubilay Kuzey Okumuş, toplum sağlığı tehdidini en aza indirgemek için çalıştıklarını ifade ederken; “Türkiye’nin ilk ve tek antibakteriyel telefon kılıfı, incelikle disperse edilmiş, polipropilen özel formülü ile kesintisiz olarak bakterilere karşı savaşıyor. Gün içinde en sık temas ettiğimiz telefonlar için antiviral ve antibakteriyel teknoloji ile ürettiğimiz kılıflar sade, işlevsel ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Hedef, uluslararası pazara açılmak

Çevre dostu ve parmak izi lekesi yapmayan ürünler, her temasta kullanıcıları görünmeyen tehlikelerden de koruyor. Şu an için bastcase.com, Amazon Türkiye ve Trendyol üzerinden satışa sunduğumuz telefon kılıflarımızla ilgilenen önemli e-ticaret şirketleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında Hepsiburada’da yer alacak olan yerel teknolojimizi, dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencileri tarafından hayata geçirilen bir proje olmasıyla da dikkat çeken Bast, mikroplarla temas ettikten sonra hemen çalışmaya başlıyor ve sadece 4 saat içinde yüzde 99.9'a varan hijyen sağlıyor. Üstelik Bast’ın iddiasına göre söz konusu kılıflar, 66 ay boyunca etkisini kaybetmiyor.