Antibiyotik Çalışmaları, Yeni Tedavilerin Önünü Açıyor

Antimikrobiyal maddenin yapısının ve fonksiyonunun yeni analizleri yeni tedavi yöntemlerinin de önünü açıyor.

Antibiyotiklerin yapı analizleri, mikrobakteri hastalıklar, tüberküloz ve diğer hastalıklara neden olan bakteriler için yeni ve güvenli antibiyotikler üretmenin yollarını ortaya çıkardı. Tunikamisin, çeşitli bakteri türleri tarafından üretilen bir antibiyotiktir, ancak zehirli olduğundan insanlarda kullanım için uygun değil.

Oxford Üniversitesi Kimya Bölümü ve Yapısal Genomik Konsorsiyumu'ndan araştırmacılar, Tunikamisin'in ardındaki mekanizmayı inceledi ve glikoprotein biyosentezinde rol oynayan bir enzimin üretilmesinden sorumlu olan ve nadir görülen genetik hastalıklara yol açan DPAGT1 adlı bir gene rastladı. Araştırmacılar ayrıca, antibiyotiğin yeni çeşitlerini oluşturmak için yapısını da değiştirdi, bunların bir kısmı farelerde Tüberküloz tedavisinde etkili oldu ve ayrıca şu anda hastalığı tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlardan daha az zehir barındırıyor.

Oxford Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Profesör Ben Davis : “İlaç stoklarımızın hızla tükenmesi nedeniyle bakteri hastalıkları artan bir tehdit oluşturuyor. Bu çalışmanın heyecan verici bir sonucu, gelecek vaat eden yeni bir antimikrobiyal ilaç sınıfının gelişmesidir.'' diye konuştu.

Tüberküloz, dünya çapında her yıl yaklaşık 1.3 milyon ölüme neden olan Mycobacterium tuberculosis bakterisinin neden olduğu bir hastalıktır. Ölümlerin büyük çoğunluğu, yoksul ve sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu ülkelerde gerçekleşiyor. Yapılan yeni çalışmalar, daha az zehirli madde içeren antibiyotikler kullanılarak hastalıkları tedavi etmenin önünü açacak gibi görünüyor.