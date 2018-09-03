Uzmanlara Göre Aynı Anda Birden Fazla Antibiyotik Alınabilir

Terörizm ve küresel ısınma kadar şiddetli bir tehdit olan antibiyotik direncine karşı, biyologlar antibiyotiği daha akıllı kullanmayı öneriyorlar.

Antibiyotik kullanımının bilinçsiz bir şekilde artması, zararsız bakterilerin süper bakteri haline gelmesine neden oldu. Antibiyotik direnci denilen bu durumun, ilerleyen zamanlarda büyük bir tehlike halini alacağı da söyleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın antibiyotik öncesi döneme hızla geri döndüğünü söylüyor. Ayrıca WHO, hızla gelişim gösteren süper bakterilerden kurtulmak için yeni antibiyotiklerin üretilmediğini de söylüyor. Çünkü antibiyotik araştırmaları, ilaç şirketleri için pek de karlı bir iş değil.

Los Angeles’taki Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları; her antibiyotiğin farklı şekilde savunma yapması, aynı andan birden fazla antibiyotiğin işe yarayacağının kanıtı olduğunu söylüyor. Profesör Van Savage “Bazı ilaçlar hücre duvarına saldırırken, bazı ilaçlar hücre çekirdeğine saldırır. Tıpkı kaleyi dıştan veya içten fethetmek gibi. Bu nedenle farklı saldırı yöntemlerini birleştirmek, sadece bir yöntemin kullanılmasından daha etkili görünüyor.” dedi. Van Savage'a göre içeriği araştırılmadan herhangi iki antibiyotiğin birleştirilmesi kesinlikle doğru değil. Bunun için her antibiyotiğin nasıl çalıştığının bilinmesi gerekiyor.

Son olarak Ulusal Sağlık Enstitüleri-Klinik İnovasyon bölümü başkanı Dr. Michael Kurilla, potansiyelini kaybedecek olan antibiyotiklerin daha mantıklı kullanılmasını desteklediğini söyledi.