Çin’de gerçekletirilen bir kazıda içi sıvı dolu bronz bir sürahi bulundu. Tahminlere göre bu kap, M.Ö. 202 ile M.S. 8 yılı arasında “Ölümsüzlük İksiri” olarak adlandırılan bir sıvıyı barındırıyor.

Çin merkezli haber ajansı Şinhua tarafından yapılan habere göre arkeolojik bir araştırma esnasında bulunan ve içerisinde 3.5 litre sıvı bulunan bronz kap, Batı Han hanedanı döneminde Ölümsüzlük İksiri olarak adlandırılıyordu.

Araştırmacılar, ilk etapta içerisinde alkol barındıran bu sıvının döneme ait sıradan bir içki olduğunu düşünüyorlardı. Detaylı incelemenin ardından içerisinde alunit (şap) ve potasyum nitrat içerdiğini fark eden araştırmacılar, bu maddelerin eski Taocu metinlerde geçen “Yaşam İksiri” malzemeleri olduğunu belirtti.

200 metrekarelik bir mezar alanın keşfinden sonra gerçekleştirilen kazılarda, yeşim ve bakırdan yapılmış birçok farklı nesne ile karşılaşıldığı bildirildi.