Kristeller Dünya'nın Manyetik Alanının İlk Gücünü Gösterdi

Avustralya'da bir madeni paranın üzerinde bulunan zirkon kristal parçacıkları, gezegenimizin manyetik alanının tarihine dair yeni bilgiler sağladı. Parçacıkların üzerinde çalışan bilim insanları, Dünya'nın ilk manyetik alanının şu ana kadar tahmin edilenden çok daha güçlü olabileceği kanısına ulaştı.

Gelişen bilim ve keşfedilen yeni bulgular sayesinde her gün yaşadığımız gezegen hakkında daha çok şey öğreniyoruz. Belki de bütün tarihini asla öğrenemeyeceğimiz; yaklaşık 4,5 milyar yaşındaki Dünya, dahilinde barındırdığı olguların bize sunduğu bilgilerle bizi şaşırtmayı asla durdurmayacak gibi görünüyor.

Avustralya’da bulunan küçük kristaller gezegenimiz Dünya’nın ilk manyetik alanı hakkında bilgi edinmemize yardımcı oluyor. Bulunan kristaller, yüz milyonlarca yıl önce oluşmuş ilk Dünya manyetik alanının sanıldığından çok daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmalar sayesinde elde edilen bulgular Dünya üzerindeki yaşamın nasıl başladığını da keşfetmemize yardımcı olabilir.

Araştırma, manyetik alanın çok daha eski ve güçlü olabileceğini gösterdi

Bulunan küçük ve yaşlı kristallerin ortaya çıktığı zaman yarım milyar yıl öncesine dayanıyor. O zamanlarda kristalin bulunduğu taş erimiş haldeydi ve kristaller bu maddenin içerisinde yüzüyordu. Daha sonra soğuyup katılaşan taş, Dünya’nın manyetik alanının oluşumuna göre hizalanan kristalleri bünyesinde hapsetti. Bu kristal parçacıkları bugün hala düşünülenden çok daha güçlü bir manyetik alan tarafından etkilendiklerini belli eden bir pozisyonda.

Manyetik alan nasıl meydana geldi?

Dünya’nın manyetik alanı, sıvı demir dış çekirdek içinde yüzen katı demir iç çekirdek sayesinde meydana geldi. Atmosferin ötesine uzanan bu alanın görevi, gezegeni Güneş’ten gelen rüzgarlar ve kozmik ışınlar gibi zararlı faktörlerden korumak. Dünya’ya olan gözle görülebilir etkileri çok az olduğundan alanın tarihini incelemek oldukça zor.

Dünya’nın manyetik alanının tarihine dair yapılan keşifler, başka gezegenleri ve gezegenimizin gidişatını anlamak için önemli. Dünya’nın güçlü bir manyetik alana uzun zamandır zaten biliyoruz. Bu doğru olmasaydı gezegende bu kadar uzun zaman önce su ve yaşam oluşamazdı.

Yeni çalışmaya göre gezegenimiz 4,2 milyar yıldır bir manyetik çekirdeğe sahip. Ancak 565 milyon yıl önce bu manyetik çekirdek oldukça farklı işlemekteydi. O zamanlarda iç çekirdek yoktu. Ancak magnezyum oksit tamamen sıvı halde olan çekirdeğin dışına, mantoya doğru ilerlemeye başladı ve bu hareketle sıvı çekirdek, gezegenin ilk manyetik alanını oluşturdu.

Araştırmacıların inandığı kanıya göre magnezyum oksit bittiğinde alan neredeyse yok oluyordu. Ancak oluşan katı iç çekirdek gezegendeki yaşamı kurtardı.

Dünya bilimcisi John Tarduno, elde edilen zirkon kristalleri incelenmeden önce daha az güçlü olduğuna inanılan manyetik alanla ilgili yaptığı açıklamalarda “Bulgular gezegenin manyetik alanının sanıldığından daha eski olduğuna işaret ediyor” ifadelerinde bulundu ve ekledi: “Cevabını aradığımız sorulardan biri de Dünya’nın neden ve nasıl böyle bir evrim süreci geçirdiği.”