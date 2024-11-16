Bakın Sebebi Neymiş: Antik Roma Tuvaletleri Neden Yan Yana, Arada Hiçbir Bölme Olmadan Tasarlanmış?

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Antik Roma'da tuvaletler neden hiçbir bölme olmadan, insanların yan yana oturacağı bir şekilde tasarlanmış? Sebeplerini öğrendikten sonra size de mantıklı geleceğinden eminiz.

Aslında bu durumun nedenini daha iyi kavramak için o dönemin toplumsal yapısını incelemek gerekiyor.

Yani bugün bize şaşırtıcı gelse bile, bundan yıllar yıllar önce bu durum çok da garip değildi. Gelin yakından inceleyelim.

O dönemlerde gizlilik anlayışı, bugünkü kadar gelişmiş değildi.

antik roma tuvalet

Herkesin her şeyi ortak yaptığı bir anlayış hakimdi. Yani bu durum onlar için bir mahremiyet konusu değildi. Tuvaletler, bir sosyal etkileşim yerleri olarak görülürdü. İnsanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için değil, aynı zamanda sohbet etmek, hatta devlet işlerini konuşmak için bile bu tuvaletleri kullanırdı. 

Bölmesiz tuvaletler, inşaat açısından da büyük kolaylık sağlıyordu.

antik roma tuvalet

Tuvaletlerde odayı çevreleyen, sürekli akan bir su kanalı bulunuyor ve bu kanallar sayesinde atıklar temizleniyordu. Ortak bir su sistemi kullanıldığı için de kanalizasyon düzenlemeleri bitişik tuvaletlerde daha kolay yapılabiliyordu. 

Tabii ki o dönemin tek tuvaletleri bunlar değildi, özel tuvaletler de vardı. Ancak bunlar genellikle toplumun daha üst sınıflarına, varlıklı bireylere ait tuvaletlerdi. 

Kaynalar: Arkeofili, Tarih Arşivi

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