AnTuTu, En İyi 10 Giriş Seviyesi Akıllı Telefonu Açıkladı

Ülkemizdeki vergiler ve kur dikkate alınınca ‘amiral gemisi’ olarak nitelendirilen akıllı telefon fiyatları araba fiyatlarıyla yarışır hâle geldi. Bu noktada akıllı telefon piyasasındaki çeşitlilik iyice artarken, fiyatlar da 600 TL seviyesinden başlayıp 15.000 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor. Bir akıllı telefona bu kadar para harcamak istemeyen kişiler de doğal olarak uygun fiyatlı ancak güçlü bir telefon arayışına giriyor.
Geçtiğimiz şubat ayı içerisinde amiral gemisi seviyesindeki en iyi akıllı telefonları açıklayarak kullanıcıların imdadına yetişen AnTuTu, şimdi de giriş seviyesi için satın alınabilecek en iyi 10 fiyat/performans canavarını listeledi. Dilerseniz gelin bu akıllı telefonlara daha yakından bakalım.
AnTuTu’ya göre 2.500 TL’nin altında en iyi performans sergileyen 10 akıllı telefon:
- Honor 9X
- Redmi Note 8 Pro
- Meizu 8X
- Redmi Note 8
- Meizu 16X
- Realme X
- Realme X2
- Honor 8X
- Vivo Z5x
- Redmi Note 7 Pro
1. Honor 9X özellikleri:
- Ekran: 6,59 inç boyutunda, FHD+ (2340 x 1080 piksel) IPS LCD
- İşlemci: Kirin 710F
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB (512 GB'a kadar microSD desteği)
- Arka Kamera: 48 MP, f/1,8 + 8 MP, f/2,4 ultra geniş açılı sensör + 2 MP, f/2,4 derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 MP, f/2,2
- Batarya: 4.000 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1
- Renkler: Siyah ve mavi
- Boyutlar: 163,5 x 77,3 x 8,8 mm
- Ağırlık: 196 gram
2. Redmi Note 8 Pro özellikleri:
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, (2340 x 1080, 19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm
- RAM: 6 / 8 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR
- Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 199 gram
3. Meizu 8X özellikleri:
- Ekran: 6,20 inç Full HD+
- İşlemci: Snapdragon 710
- RAM: 4 / 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 3.210 mAh
- İşletim Sistemi: Android 8 tabanlı Flyme UI
- Boyutlar: 151,2 x 74,6 x 7,8 mm
- Ağırlık: 160 gram
4. Redmi Note 8 özellikleri:
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, (2340 x 1080, 19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm
- RAM: 4 / 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR
- Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı MIUI 10
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 194 g
5. Meizu 16x özellikleri:
- Ekran: 6 inç Super AMOLED Full HD+
- İşlemci: Snapdragon 710
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 12 MP + 20 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 3.100 mAh
- İşletim Sistemi: Android 8 Oreo
- Boyutlar: 151 x 73,5 x 7,5 mm
- Ağırlık: 154 gram
6. Realme X özellikleri:
- Ekran: 6,53 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 710
- RAM: 4 / 6 / 8 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 3.765 mAh, VOOC 3.0 hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 9
- Boyutlar: 161,2 x 76 x 9,4 mm
- Ağırlık: 191 gram
7. Realme X2 özellikleri:
- Ekran: 6,4 inç, 2340 x 1080 piksel FHD+
- İşlemci: Snapdragon 730G
- RAM: 6 / 8 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4.000 mAh, 30 W COOV 4.0 hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı ColorOS 6.0
- Boyutlar: 158,7 x 75,2 x 8,6 mm
- Ağırlık: 182 gram
8. Honor 8X özellikleri:
- Ekran: 6,5 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+
- İşlemci: Kirin 710
- RAM: 4 / 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka Kamera: 20 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 3.750 mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
- Boyutlar: 160,4 x 76,6 x 7,8 mm
- Ağırlık: 175 gram
9. Vivo Z5x
- Ekran: 6,53 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+
- İşlemci: Snapdragon 710
- RAM: 4 / 6 / 8 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka Kamera: 16 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5.000 mAh, 18 W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 9
- Boyutlar: 162,4 x 77,3 x 8,9 mm
- Ağırlık: 204,1 gram
10. Redmi Note 7 Pro
- Ekran: 6,3 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+
- İşlemci: Snapdragon 675
- RAM: 4 / 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 4.000 mAh, 18 W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 9
- Boyutlar: 159,2 x 75,2 x 8,1 mm
- Ağırlık: 186 gram