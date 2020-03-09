AnTuTu, En İyi 10 Giriş Seviyesi Akıllı Telefonu Açıkladı

Telefonları ve diğer cihazları karşılaştırmak için kullanılan bir platform olan AnTuTu, giriş seviyesinin en iyi 10 akıllı telefonunu açıkladı. Gelin fiyat performans odaklı bu cihazlara biraz daha yakından bakalım.

Ülkemizdeki vergiler ve kur dikkate alınınca ‘amiral gemisi’ olarak nitelendirilen akıllı telefon fiyatları araba fiyatlarıyla yarışır hâle geldi. Bu noktada akıllı telefon piyasasındaki çeşitlilik iyice artarken, fiyatlar da 600 TL seviyesinden başlayıp 15.000 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor. Bir akıllı telefona bu kadar para harcamak istemeyen kişiler de doğal olarak uygun fiyatlı ancak güçlü bir telefon arayışına giriyor.

Geçtiğimiz şubat ayı içerisinde amiral gemisi seviyesindeki en iyi akıllı telefonları açıklayarak kullanıcıların imdadına yetişen AnTuTu, şimdi de giriş seviyesi için satın alınabilecek en iyi 10 fiyat/performans canavarını listeledi. Dilerseniz gelin bu akıllı telefonlara daha yakından bakalım.

AnTuTu’ya göre 2.500 TL’nin altında en iyi performans sergileyen 10 akıllı telefon:

Honor 9X Redmi Note 8 Pro Meizu 8X Redmi Note 8 Meizu 16X Realme X Realme X2 Honor 8X Vivo Z5x Redmi Note 7 Pro

1. Honor 9X özellikleri:

Ekran: 6,59 inç boyutunda, FHD+ (2340 x 1080 piksel) IPS LCD

6,59 inç boyutunda, FHD+ (2340 x 1080 piksel) IPS LCD İşlemci: Kirin 710F

Kirin 710F RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB (512 GB'a kadar microSD desteği)

128 GB (512 GB'a kadar microSD desteği) Arka Kamera: 48 MP, f/1,8 + 8 MP, f/2,4 ultra geniş açılı sensör + 2 MP, f/2,4 derinlik sensörü

48 MP, f/1,8 + 8 MP, f/2,4 ultra geniş açılı sensör + 2 MP, f/2,4 derinlik sensörü Ön Kamera: 16 MP, f/2,2

16 MP, f/2,2 Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1

Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 Renkler: Siyah ve mavi

Siyah ve mavi Boyutlar: 163,5 x 77,3 x 8,8 mm

163,5 x 77,3 x 8,8 mm Ağırlık: 196 gram

2. Redmi Note 8 Pro özellikleri:

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, (2340 x 1080, 19.5:9), Gorilla Glass 5

6,53 inç IPS LCD, (2340 x 1080, 19.5:9), Gorilla Glass 5 İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm

Helio G90T (2 x 2,27GHz Cortex A76, 6 x 1,7GHz Cortex A55, Mali G76) 12 nm RAM: 6 / 8 GB

6 / 8 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR

20 MP, f/2,2 HDR Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj

4.500 mAh 18 W hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

161,3 x 76,4 x 8,4 mm Ağırlık: 199 gram

3. Meizu 8X özellikleri:

Ekran: 6,20 inç Full HD+

6,20 inç Full HD+ İşlemci: Snapdragon 710

Snapdragon 710 RAM: 4 / 6 GB

4 / 6 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka Kamera: 12 MP + 5 MP

12 MP + 5 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 3.210 mAh

3.210 mAh İşletim Sistemi: Android 8 tabanlı Flyme UI

Android 8 tabanlı Flyme UI Boyutlar: 151,2 x 74,6 x 7,8 mm

151,2 x 74,6 x 7,8 mm Ağırlık: 160 gram

4. Redmi Note 8 özellikleri:

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, (2340 x 1080, 19.5:9), Gorilla Glass 5

6,53 inç IPS LCD, (2340 x 1080, 19.5:9), Gorilla Glass 5 İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm

Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm RAM: 4 / 6 GB

4 / 6 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR

13 MP, f/2,2 HDR Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj

4.000 mAh 18 W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı MIUI 10

Android 9 tabanlı MIUI 10 Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

161,3 x 76,4 x 8,4 mm Ağırlık: 194 g

5. Meizu 16x özellikleri:

Ekran: 6 inç Super AMOLED Full HD+

6 inç Super AMOLED Full HD+ İşlemci: Snapdragon 710

Snapdragon 710 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 64 GB (microSD kart desteği)

64 GB (microSD kart desteği) Arka Kamera: 12 MP + 20 MP

12 MP + 20 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 3.100 mAh

3.100 mAh İşletim Sistemi: Android 8 Oreo

Android 8 Oreo Boyutlar: 151 x 73,5 x 7,5 mm

151 x 73,5 x 7,5 mm Ağırlık: 154 gram

6. Realme X özellikleri:

Ekran: 6,53 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+ AMOLED

6,53 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+ AMOLED İşlemci: Snapdragon 710

Snapdragon 710 RAM: 4 / 6 / 8 GB

4 / 6 / 8 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka Kamera: 48 MP + 5 MP

48 MP + 5 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 3.765 mAh, VOOC 3.0 hızlı şarj desteği

3.765 mAh, VOOC 3.0 hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 9

Android 9 Boyutlar: 161,2 x 76 x 9,4 mm

161,2 x 76 x 9,4 mm Ağırlık: 191 gram

7. Realme X2 özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 2340 x 1080 piksel FHD+

6,4 inç, 2340 x 1080 piksel FHD+ İşlemci: Snapdragon 730G

Snapdragon 730G RAM: 6 / 8 GB

6 / 8 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.000 mAh, 30 W COOV 4.0 hızlı şarj desteği

4.000 mAh, 30 W COOV 4.0 hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı ColorOS 6.0

Android 9 tabanlı ColorOS 6.0 Boyutlar: 158,7 x 75,2 x 8,6 mm

158,7 x 75,2 x 8,6 mm Ağırlık: 182 gram

8. Honor 8X özellikleri:

Ekran: 6,5 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+

6,5 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+ İşlemci: Kirin 710

Kirin 710 RAM: 4 / 6 GB

4 / 6 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka Kamera: 20 MP + 2 MP

20 MP + 2 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 3.750 mAh

3.750 mAh İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Boyutlar: 160,4 x 76,6 x 7,8 mm

160,4 x 76,6 x 7,8 mm Ağırlık: 175 gram

9. Vivo Z5x

Ekran: 6,53 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+

6,53 inç, 2340 x 1080 piksel Full HD+ İşlemci: Snapdragon 710

Snapdragon 710 RAM: 4 / 6 / 8 GB

4 / 6 / 8 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka Kamera: 16 MP + 8 MP + 2 MP

16 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5.000 mAh, 18 W hızlı şarj desteği

5.000 mAh, 18 W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 9

Android 9 Boyutlar: 162,4 x 77,3 x 8,9 mm

162,4 x 77,3 x 8,9 mm Ağırlık: 204,1 gram

10. Redmi Note 7 Pro