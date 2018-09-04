AnTuTu, En İyi Akıllı Telefonları Açıkladı

AnTuTu, geçtiğimiz Ağustos ayı itibari ile akıllı telefon piyasasına damga vuran en iyi akıllı telefonların listesini yayınladı. Liste, sentetik test sonuçlarına dayandığı için sonuçların günlük kullanımda birebir tutarlı olmayacağını hatırlatalım.

AnTuTu, Ağustos 2018 itibari ile en iyi performans gösteren akıllı telefonların listesini yayınladı. Listede tanıdık modellerin yanı sıra ülkemizde adı neredeyse hiç anılmayan modeller de bulunuyor.

Listenin tepesinde Xiaomi’nin oyuncu telefonu Black Shark yer alıyor. 292.887 puan almayı başaran Xiaomi Black Shark, bu puan ile Ağustos 2018 itibari ile AnTuTu testinden en yüksek puan alan akıllı telefon olmayı başarıyor.

Listenin ikinci sırasında bir başka Çinli akıllı telefon Meizu 16 yer alıyor. Meizu 16, aldığı 291.025 puan ile Black Shark’ın neredeyse 2 bin puan gerisinde kalsa da diğer rakiplerinden daha iyi performans göstermeyi başarıyor.

Listenin üçüncü sırasında Smartisan’ın en yeni amiral gemisi olan Nut R1 yer alıyor. Smartisan ülkemizde pek bilinmeyen bir marka olsa da amiral gemileri ile Samsung, Huawei gibi devleri geride bırakmayı başarıyor. En azından sentetik testlerde.

Ağustos ayının başlarında tanıtılan Samsung Galaxy Note9, en azından AnTuTu testlerine göre liderin bir hayli gerisinde yer alıyor. 282.958 puan almayı başaran Galaxy Note9, bu puan ile Ağustos ayı itibariyle en iyi 8. telefon olmayı başarıyor.