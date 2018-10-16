Android Telefonlarda En Popüler Donanımlar Hangileri?

AnTuTu, veri tabanında yer alan bilgilere dayanarak 2018 yılı 3. çeyrekte en popüler Android telefon bileşenlerini açıkladı. Buna göre Android kullanıcıları 6GB RAM'li 64GB ROM'lu ve 8 çekirdekli işlemciye sahip telefonları tercih ediyorlar.

AnTuTu, 2018 3. çeyreğine ait tüketicilerin akıllı telefonlarda en çok tercih ettikleri ekran çözünürlüğü, ekran boyutu, işlemci, RAM, depolama ve Android sürümü gibi temel özellikleri gösteren bir dizi infografik yayınladı. Buna göre Android kullanıcıları uçtan uca ekranlı, 6GB RAM’li, 8 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefonları tercih ediyorlar.

Ekran Boyutu

Tüketicilerin en fazla tercih ettikleri ekran boyutlarına baktığımızda %14,56’lık bir oran ile 6 inç ekranlı telefonların önde olduğu görülüyor. Bu ekran boyutunu %12.67 ile 5.5 inç ve %12,49 ile 6.2 inç izliyor. Genele baktığımızda tüketici talebinin 6+ inç ekranlara yöneldiği görülebiliyor.

Ekran Çözünürlüğü

Full HD olarak adlandırılan 1920×1080 çözünürlük tüketiciler arasındaki popülerliğini devam ettiriyor. Ancak Full HD+ çözünürlükler olan 2160×1080, 2248×1080 ve 2280×1080’in yükselişte olması, çentikli ve uçtan uca ekran tasarımlarının akıllı telefon ekranlarının geleceği olacağını net bir şekilde gösteriyor.

İşlemci

Sekiz çekirdekli işlemciler, işlemci pazarının açık ara lideri konumunda bulunuyor. Şu anda %78.06’lık bir paya sahip olan Sekiz çekirdekli işlemcilerin ilerleyen dönemde %90’lık bir paya ulaşması muhtemel. İkinci sırada ise %19.19 paya sahip olan dört çekirdekli işlemciler yer alıyor. Altı ve diğer çekirdek sayısına sahip işlemciler ise pek rağbet görmüyorlar.

RAM

%35.39 pazar payına sahip olan 6GB RAM seçeneği, an itibari ile en çok tercih edilen RAM seçeneği konumunda bulunuyor. %28.79 pazar payı bulunan 4GB RAM seçeneği ise hala popüler denebilir. Henüz yalnızca amiral gemilerinde karşılaştığımız 8GB RAM seçeneği ise %7.52’lik pazar payına sahip.

Dahili Depolama Alanı

64GB dahili depolama alanı, %40.99’lık pay ile en popüler depolama alanı olarak karşımıza çıkıyor. 128GB depolama alanı ise %25.10 ile en popüler ikinci depolama alanı. 32GB’lık telefonların ise günümüzde pek tercih edilmediği açık bir şekilde görülüyor.

Android Sürümü

Android sürümü söz konusu olduğunda Android 8.1 Oreo, %38.74 ile birinci sırayı alıyor. İkinci sırada ise %23.69 ile yine bir Oreo sürümü olan Android 8.1 yer alıyor. Android Nougat’lı cihazların pazar payı ise %30’u dahi bulmuyor.