AnTuTu, Aralık Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

AnTuTu, her ay olduğu gibi aralık ayının en iyi performans gösteren Android akıllı telefonlarını açıkladı. Listenin zirvesinde ise kimsenin beklemediği bir telefon bulunuyor.

AnTuTu, aralık ayının en iyi performans gösteren Android akıllı telefonlarını listeledi. Listenin zirvesinde beklenmedik bir şekilde Snapdragon 845’li bir cihaz yer alıyor olsa da Huawei’nin Kirin 980 işlemcisinin kullanan telefonlar, Kasım ayında olduğu gibi listeyi domine etmeye devam ediyor.

Aralık ayının en iyi akıllı telefonu aldığı 320.000 puan ile Nubia Red Magic Mars oluyor. Cihaz, genel itibari ile Kirin 980 işlemcisinin altında kalan Snapdragon 845’e rağmen 10GB RAM’i ve başarılı optimizasyonları sayesinde iyi performansın ‘sadece’ iyi işlemci ile alakalı olmadığını kanıtlıyor.

Listenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sırasında Huawei Kirin 980 işlemcili akıllı telefonlar yer alıyor. Ekrana gömülü ön kameraya sahip olan Honor V20, etkileyici performansına rağmen Huawei’nin son amiral gemisi Mate 20’nin arkasında kalarak listenin üçüncü sırasına oturuyor.

2019 yılına girmemizle birlikte Snapdragon 855 işlemcili akıllı telefonlar bir bir ortaya çıkacaktır. Qualcomm’un ilk 7nm işlemcisi olan Snapdragon 855’in sahneye çıkmasıyla birlikte Ocak 2019 AnTuTu listesinde ciddi değişiklikler yaşanabilir. Ancak cihazların Ocak ayı listesine girebilmesi için Ocak ayı içinde satışa sunulmaları gerekiyor.