AnTuTu, Ekim Ayının En 'İyi' iOS Cihazlarını Açıkladı

AnTuTu, kullanıcılardan aldıkları puanlara göre Ekim 2020'nin en iyi iOS cihazlarını açıkladı. Söz konusu liste, cihazların performanslarından ziyade kullanıcılardan yüzdelik bazda ne kadar 5 yıldız aldıklarına odaklanıyor.

Dünyanın en popüler akıllı telefon karşılaştırma platformlarından biri olan AnTuTu, kullanıcı puanlarına göre Ekim 2020’nin en iyi iOS cihazlarını açıkladı. Ayrıca yine AnTuTu tarafından açıklanan Ekim 2020’nin en iyi Android cihazlarını da buradan inceleyebilirsiniz.

AnTuTu, Ekim 2020 en iyi iOS cihazlar listesinde iPhone 12 ailesinden herhangi bir modele yer vermiyor. Nedeni ise satışa sunulan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin henüz çok az kullanıcı tarafından deneyimlenmiş, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini’nin ise daha satışa dahi çıkmamış olması.

AnTuTu’nun listesini incelediğimizde iPad Pro 12,9 inç modelinin kullanıcıların yüzde 99,48’inden beş yıldız almayı başararak Ekim 2020’nin en iyi iOS cihazı olduğunu görüyoruz. Onun hemen altında ise yüzde 98,07 ile Apple’ın yeni ‘mini’ iPhone’u 2020 iPhone SE yer alıyor.

Ekim 2020 en iyi iOS cihazlar listesinin belki de en dikkat çekici üyeleri, listenin 5. ve 6. sırasında yer almayı başaran iPhone 6S Plus ve iPhone 6S. Tanıtımlarının üzerinden neredeyse 5 yıl geçen iki telefon, hala kullanıcılardan en fazla 5 yıldız almayı başaran iOS cihazlar arasında yer alıyor.

Ekim 2020 en iyi iOS cihazlar

iPad Pro 12,9 inç - yüzde 99,48

2020 iPhone SE - yüzde 98,07

iPad Pro 9,7 inç - yüzde 98,06

iPad Pro 2 10,5 inç - yüzde 97,3

iPhone 6S Plus - yüzde 97,25

iPhone 6S - yüzde 96,82

iPad 5 - yüzde 96,62

iPad Pro 2 12,9 inç - yüzde 96,44

iPhone 7 - yüzde 96,03

iPad Pro 4 12,9 inç - yüzde 95,71

Apple, içinde bulunduğumuz kasım ayında hem bu yılın en iddialı iPhone modeli olan iPhone 12 Pro Max’i hem de ‘mini’ adını taşıyan ilk iPhone modeli olan iPhone 12 mini’yi satışa sunacak. Bu iki modelin Kasım 2020 en iyi iOS cihazlar listesinde olup olmayacağını bilmiyoruz ancak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun listede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.