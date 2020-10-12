AnTuTu, Eylülün En Güçlü Android Telefonlarını Açıkladı

Platformunda en yüksek ortalama skora sahip akıllı telefonları her ay düzenli olarak açıklayan AnTuTu, son olarak eylül ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Her ne kadar gerçek kullanıcı deneyimini birebir yansıtmıyor olsa da sentetik performans testi sonuçları, ‘güçlü’ bir akıllı telefon almak isteyenlerin ilk baktığı unsurlarından biri oluyor. Bunun farkında olan AnTuTu ise her ay düzenli olarak bir önceki ay piyasaya sürülen akıllı telefonları da kapsayacak şekilde ‘en güçlü Android akıllı telefonlar’ listesi yayınlıyor.

AnTuTu’nun yayınlamış olduğu son ‘en güçlü Android akıllı telefonlar’ listesi, 1-30 Eylül tarihlerinde ya da daha önceden piyasaya sürülmüş akıllı telefonları kapsıyor. Buradaki ‘piyasaya sürülmüş’ detayı önemli, çünkü bir akıllı telefon belirtilen tarihlerde tanıtılmış ancak piyasaya sürülmemişse, AnTuTu’nun değerlenmesine alınmıyor.

AnTuTu verilerine göre Vivo iQOO 5 Pro, 12 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonuyla ortalama 663.752 puan almayı başarıyor ve eylül ayının en güçlü akıllı telefonu oluyor. Kardeşi iQOO 5 ise yine aynı bellek seçeneği ile 662.165 ortalama puan alıyor ve listenin ikinci sırasında kendine yer buluyor.

AnTuTu’ya göre eylül ayının en güçlü üçüncü akıllı telefonu, 16 GB RAM + 512 GB depolamalı versiyonuyla 648.624 puan ortalamasını yakalayan Xiaomi Mi 10 Ultra oldu. Listenin dördüncü sırasında ise yine bir Vivo modeli olan Vivo X50 Pro+ bulunuyor. X50 Pro+, 12 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonuyla ortalama 626.500 puan almış durumda.

AnTuTu’ya göre eylül ayının en güçlü Android akıllı telefonları

Vivo IQOO 5 Pro (12 GB + 256 GB) - 663.752 puan Vivo IQOO 5 (12 GB + 256 GB) - 662.165 puan Xiaomi Mi 10 Ultra (16 GB + 256 GB) - 648.624 puan Vivo X50 Pro+ (12 GB + 256 GB) - 626.500 puan Lenovo Legion Pro (12 GB + 256 GB) - 625.721 puan Asus ROG Phone 3 (12 GB + 128 GB) - 622.234 puan Nubia Red Magic 3s (12 GB + 256 GB) - 617.111 puan OPPO Find X2 Pro (12 GB + 256 GB) - 609.791 puan OPPO Find X2 (8 GB + 256 GB) - 603.740 puan Xiaomi Mi 10 Pro (12 GB + 512 GB) - 602.584 puan

Yalnızca en güçlü Android telefonları sıralamakla yetinmeyen AnTuTu, orta segmentte de en iyi akıllı telefonları ortaya koydu. Dimensity 820 işlemciden güç alan Redmi 10X Pro ve Redmi 10X 5G, orta segmentte AnTuTu’nun zirvesinde yer aldılar. Kirin 985’ten güç alan Honor 30, Huawei Nova 7 ve Huawei Nova 7 Pro ise listenin devamında karşımıza çıkan modeller oldu.

AnTuTu’ya göre eylül ayının en güçlü orta seviye Android akıllı telefonları