AnTuTu, Ekim Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Her ay 'En İyi Android Telefonlar' listesi yayınlayan AnTuTu, Ekim ayının en iyi telefonlarını açıkladı. Huawei, Snapdragon 845'li rakiplerine açık ara fark atarak ilk üç sırayı ele geçirdi.

AnTuTu, Ekim ayının en iyi Android telefonlarını listeledi. 7nm Kirin 980 işlemcisinden güç alan cihazlar listeye damga vururken Qualcomm Snapdragon 845’li amiral gemileri, Kirin 980’li cihazların gölgesinde kaldı.

Listenin zirvesinde Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 20 bulunuyor. Premium model olan Mate 20 Pro ise az bir fark ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise Huawei’nin yeni oyun telefonu Mate 20 X bulunuyor.

Dördüncü sırada, bir başka Çin menşeli akıllı telefon Xiaomi Black Shark Helo yer alıyor. Beşinci sırada ise birinci nesil Xiaomi Black Shark bulunuyor. Altıncı sırada ise son dönemde ismini pek sık duymadığımız Meizu’nun amiral gemisi Meizu 16 var.

Listedeki dikkat çeken nokta, ilk 10’da yer alan telefonların neredeyse tamamının Çin menşeli olması. Ayrıca Samsung’un en yeni amiral gemisi Galaxy Note9’un en iyi 10 telefon arasına girememesi de bir diğer dikkat çeken detay.