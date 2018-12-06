AnTuTu, Kasım Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Her ay, bir önceki ayın en iyi Android akıllı telefonlarını listeleyen AnTuTu, Kasım ayının en iyi Android telefonlarının listesini yayınladı. Kirin 980'li Huawei ve Honor akıllı telefonlar, Snapdragon 845'li rakiplerini ezip geçtiler.

AnTuTu, Kasım ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını listeledi. 7nm işlemcili Kirin 980’li telefonlar listeye damga vururken, Snapdragon 845 işlemcisinin Kirin 980’e karşı ne denli zayıf kaldığı açık bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

Kirin 980 işlemcisine sahip olan Huawei Huawei Mate 20, Mate 20 X ve Mate 20 Pro, AnTuTu’da Kasım ayının en yüksek puanlarını alan akıllı telefonlar oldular. Yine Kirin 980 işlemcisinden güç alan Honor Magic 2 ise listenin dördüncü sırasında kendine yer buldu.

Kısa bir süre önceye kadar AnTuTu listelerinin zirvesinde olan Snapdragon 845’li telefonlar, Huawei amiral gemilerinin tanıtılması ile birlikte zirveden uzaklaşmaya başladılar. Xiaomi’nin yeni oyun telefon Black Shark Helo, tüm gücüne rağmen listede ancak 5. sıraya yerleşebildi.

7nm işlemciler, standart 10nm işlemcilerden daha düşük güç tüketimi ile daha yüksek performans gösterdiği için gelecek yıl tanıtılacak amiral gemilerinin kalbini oluşturacak. Kirin 980, Android ekosisteminin ilk 7nm işlemcisi olarak gücünü ispatlamış durumda.

Yine de Huawei’nin saltanatının kalıcı olması beklenmiyor. Zira Qualcomm, Hawaii’de gerçekleşen Snapdragon Teknoloji Zirvesinde 7nm Snapdragon 855 işlemcisini tanıttı. Keza Samsung’un da yeni Exynos 9820 işlemcisini 7nm süreci ile üretecek.