AnTuTu, Parasını En Çok Hakeden Akıllı Telefonları Açıkladı

AnTuTu, parasının bir kuruşunu bile boşa harcamak istemeyenler için fiyatının karşılığını en fazla veren akıllı telefonları listeledi.

Akıllı telefonlara gerçekleştirdiği performans testleri ile bildiğimiz AnTuTu, parasının karşılığını en çok hakeden akıllı telefonları listeledi. Liste, Çin merkezli olduğu için cihazlar Yuan cinsinden fiyatlarına ve AnTuTu puanlarına göre kıyaslandı. AnTuTu, her akıllı telefon içinde bir parasının karşılığı değer (VFM) puanı belirledi ve cihazları buna göre sıraladı.

2000-2999 Yuan (vergiler hariç yaklaşık 1600-2500 TL) arası fiyat etiketine sahip cihazlar incelendiğinde zirvede 6GB RAM ve 64 GB ROM’a sahip olan Xiaomi Mi 8 modeli yer alıyor. Diğer cihazlar ise sırasıyla Xiaomi Mi 9, Meizu 16th, Nubia Red Magic Mars, Nubia Z18, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Honor V20, Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition ve Nubia Red Magic olarak devam ediyor.

3000 Yuan (vergiler hariç 2500 TL) ve üzeri akıllı telefonlar incelendiğinde ise en yüksek VFM puanını alan cihaz Xiaomi Black Shark oluyor. Listedeki diğer cihazlar ise Meizu 16th Plus, Black Shark Helo, Xiaomi Mi MIX 3, Nubia X, OnePlus 6T, OnePlus 6, Honor Magic 2, Huawei Mate 20 ve Vivo NEX Ultimate olarak sıralanıyor. Listede popülerliğin ya da sunduğu özelliklerin yüksekliğinin değil, parasının karşılığının hak etmenin önemli olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz.