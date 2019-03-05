Şubat Ayının En Güçlü Android Akıllı Telefonlarını Açıklandı

AnTuTu, her ay olduğu gibi Şubat ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını açıkladı. Listeye Snapdragon 855'li cihazlar damga vurmuş durumda.

AnTuTu, her ay paylaştığı listelerle tüketicilere kendi veri tabanındaki en güçlü Android akıllı telefonları gösteriyor. Huawei akıllı telefonlar, 7nm HiSilicon Kirin 980 işlemciler ile birkaç ay boyunca listenin zirvesinde olmayı başardılar. Fakat Qualcomm Snapdragon 855’li telefonların tanıtılması ile birlikte Huawei modelleri alt sıralara düşmeye başladı.

AnTuTu’nun ‘Şubat 2019 En İyi Android Telefonlar’ listesinin zirvesinde Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi Mi 9 bulunuyor. Snapdragon 855 işlemciden güç alan cihaz, 370.000+ puan ile listenin en tepesine konuşlanmış durumda. İkinci sırada 350.000+ puan ile Lenovo’nun Snapdragon 855’li modeli Z5 Pro GT bulunuyor.

Şubat ayına kadar listenin zirvesinde bulunan Huawei Mate 20, Snapdragon 855’li modellere boyun eğerek listenin üçüncü sırasına geriliyor. Honor V20 ve Huawei Mate 20 X modelleri de listenin 4. ve 5. sıralarını paylaşıyorlar. Samsung, Galaxy S10 modellerini Mart ayında satışa sunacağından Şubat ayı listelerinde bulunmuyor.