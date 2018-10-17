AOC, tasarımlarıyla öne çıkan üç yeni uygun fiyatlı monitörünü satışa çıkardı.

Monitör pazarının büyük oyuncularından AOC, FreeSync destekli üç yeni monitörünü tanıttı. G-Sync'e göre biraz daha uygun fiyatlı FreeSync monitörler, AMD ekran kartlarıyla %100 uyumlu olarak çalışıyor.

AOC'nin V2 serisi olarak adlandırdığı bu monitörlerin tümü IPS panele sahip. 21.5 inç (22V2H), 24 inç (24V2H) ve 27 inç (27V2H) olarak farklı boyutlarda karşımıza çıkan bu monitörlerin diğer tüm özellikleri ise birbirleriyle aynı. Üç monitör de 1920x1080 çözünürlük ve 75 Hz teknolojisiyle geliyor. Yeni nesil çerçevesiz tasarıma sahip olan monitörler, AMD FreeSync desteğiyle de oyuncuları sevindiriyor.

Fiyatlar

21.5 inç (22V2H): 99.99 dolar

99.99 dolar 24 inç (24V2H): 129.99 dolar

129.99 dolar 27 inç (27V2H): 169.99 dolar

5ms tepki süresi bulunan monitörlerin henüz incelemeleri yayınlanmadığı için görüntü kalitesi hakkında konuşmak pek doğru olmayacaktır. 250 nit parlaklığı bulunan AOC V2 serisi; HDMI 1.4, VGA ve 3.5 mm portlarına sahip.