Apex Legend Haritası, Reddit'te Bir Yıl Önce Paylaşılmış

Reddit kullanıcısı Hiticonic, bugün Apex Legend adıyla oyun dünyasının tozunu attıran oyunun haritasını 'yeni Titanfall Battle Royal oyunu' diyerek bir yıl önce paylaşmış.

Henüz piyasaya çıkmamış bir ürün hakkında ortaya çıkan sızıntılar çoğu zaman heyecan vericidir. Bununla birlikte gerçekleşen sızıntı, hakkında kimsenin bir bilgisi olmadığı bir oyun hakkında olduğunda o kadar heyecan verici olmayabiliyor. Hiticonic adlı Reddit kullanıcısı, bu durumu bizzat deneyimleyerek öğrendi.

Hiticonic, bir yıl önce Reddit’te bir mini harita paylaştı ve bu haritanın ‘Titanfall Battle Royal’ oyununa ait olduğunu söyledi. Ne yazık ki insanlar ona inanmak istemedi. Bununla birlikte ‘Titanfall Battle Royal’ oyunu, Apex Legend adıyla şu anda oyun dünyasını tam anlamıyla kasıp kavuruyor.

Hep söylendiği gibi: Geç olsun, güç olmasın. Hiticonic’in Apex Legend haritasını bir yıl önceden paylaştığı, Apex Legend’ın piyasaya sürülmesiyle anlaşıldı. İnsanlar, o zamanlar pek de ilgilenmedikleri sızıntı için şimdilerde Hiticonic’i tebrik ediyor ve Reddit Gold adlı gerçek paralarla kullanıcıyı destekliyorlar.