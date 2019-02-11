Apex Legends Uzun Yıllar Daha Piyasada Kalacak

PUBG'nin ve Fortnite'ın yeni rakibi Apex Legends, oyun dünyasında çılgın bir akım başlattı.

Çok kısa bir süre önce 4 Şubat 2019 tarihinde piyasaya sürülen Apex Legends, ücretsiz bir Battle Royale oyunu olmasıyla oyuncuların ilgisini çekti. Ücretsiz olmasının yanında P2W (para ödeyerek üstünlük sağlamak) içermeyen oyun, ilk 72 saatinde Twitch üzerinde ilk sırada yer almayı ve 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.

Oyuncuların heyecanlanmasını ve geri bildirimlere göre bu heyecanın boş çıkmamasını sağlayan Apex Legends oyununun geliştiricisi, ABD merkezli video oyun firması Electronic Arts'ın (EA'in) altında çalışan oyun yapımcısı Respawn Entertainment; Apex Legends'in en az 10 yıl daha sektördeki hakimiyetini koruyacak bir oyun olacağını iddia ediyor.

Fortnite ve PUBG'nin hâlihazırda en büyük rakibi olan Apex Legends, optimizasyon konusunda bir sorunu olmamasıyla PUBG'nin anında önüne geçiyor. Apex Legends'in yapımcıları her ne kadar oyunlarının 10 yıl daha gündemde olacağını söylese de asıl kararı oyuncular verecek. Şimdilik oldukça olumlu yorumlanan oyunu siz de ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Yeni ve başarılı Battle Royale oyunu Apex Legends'i Origin ile indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.