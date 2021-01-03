Apex Legends'ın Yeni Etkinliği, Önümüzdeki Hafta Başlıyorr

2019 yılında oyunculara sunulan Apex Legends, yeni güncellemesiyle birlikte yeni etkinliğini de oyunculara sunacak. Oyuncular, Fight Night olarak adlandırılan yeni etkinlikte silahlarını bırakıp yumruklarıyla dövüşecek.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve 2019 yılı başında yayınlanan Apex Legends'a yeni bir etkinlik geliyor. Apex Legends, YouTube sayfasından yayınlanan videoya göre Fight Night Collection Event olarak adlandırılan etkinlik, 6 Ocak'ta oyuncularla buluşacak.

Yeni etkinlikle birlikte Apex Legends oyuncularını bazı değişiklikler bekliyor. Bunlardan bir tanesi de haritadaki özel bir bölge. Oyuncular, haritanın bu bölgesinde silahlarını değil sadece yumruklarını konuşturabilecek.

Apex Legends'ın Fight Night etkinliği

Oyunun geliştirici stüdyosu Respawn Entertainment, yeni güncellemeyle birlikte sınırlı zaman moduna yeni bir yaklaşımı test etmeyi hedefliyor. Buna göre Airdrop Escalation Takeover Sınırlı Zaman Modu, standart Apex Legends modunun bir parçası olacak. Aradaki fark ise düşen tedarik malzemelerinde, daha doğrusu düşme sıklıklarında ortaya çıkacak. Yeni güncellemeyle birlikte daha fazla tedarik malzemesi düşecek.

The Gamer'da yer alan habere göre gemiyi terk ettikten sonra, haritada dört tedarik malzemesi bulunacak ve her rauntla birlikte bunun sayısı giderek artacak. Bunlar arasında tam donanımlı silahlarla çeşitli malzemeler bulunacak ve kalitesi de giderek artacak.

Yeni güncelleme içerisinde Pathfinder Town Takeover da yer alacak ki burada da yukarıda bahsettiğimiz Fight Night etkinliği gerçekleştirilecek. Burada ringe girildiği andan itibaren tüm silahlar etkisiz hale gelecek ve sadece yakın saldırılar kullanılabilecek. Ayrıca ringin etrafındaki kalkan, dışardan gelebilecek saldırılara karşı ringdeki oyuncuları koruyacak. Buna ek olarak ringin içerisinde ganimet topları da bulunacak, oyuncular yumruk atarak bunları toplayabilecek.

Fight Night Collection Event, 24 tema ve sınırlı süreli kozmetik eşyaları da oyunculara sunacak. Bu kozmetik eşyalar, direkt olarak satın alınabilecek ya da Event Apex Packs kutularında bulunabilecek. Özellikle çevrimiçi oyunlarda görmeye alıştığımız özel çizelge de yeni güncellemede yer alacak. Gerçekleştirilen her ilerleme sonrasında oyuncu, bu çizelgeye göre ödüllendirilecek.

Yeni güncellemeyle birlikte oyunculara sunulacak yeni içeriklere ek olarak çeşitli hata düzeltmeleri ve bazı silahlarda yapılacak değişiklikler gibi meta güncellemeler de oyuncuları bekliyor olacak. Güncellemeyle ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.