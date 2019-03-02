Apex Legends'ın 1. Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

Oyun sektörünü kasıp kavuran yeni Battle Royale oyunu Apex Legends'ın 1. sezonu geliyor.

Electronic Arts'ın (EA) ücretsiz Battle Royale oyunu olan Apex Legends, neredeyse bir ay önce, 4 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştı. İlk 72 saatinde 10 milyon, ilk haftasında ise 25 milyon kullanıcıya ulaşan oyunun 1. sezonuna ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Oyunun yapımcısından ise 1. sezonun ne zaman geleceğine dair açıklama gelmişti.

Oyunun yapımcısı Respawn Entertainment, Şubat ayı içerisinde yaptığı açıklamada oyunun 1. sezonunun Mart ayında başlayacağını söylemişti. 2 Mart'a gelmiş olmamıza rağmen başlamayan 1. sezon, oyuncuları meraklandırdı. Oyunun fanları çeşitli sosyal medya platformları üzerinden 1. sezon güncellemesinin ne zaman geleceğini öğremek amacıyla Respawn'a baskı yapıyorlar.

Respawn, 1. sezonun Mart ayında geleceğini söyledi ancak spesifik bir tarih açıklamadı. Yeni sezon ile Apex Legends'a gelecek olan Battle Pass'ten yararlanmayı oyuncular iple çekiyorlar. Respawn'ın ise fanlarını üzmeyerek yakın bir zamanda yeni sezonu içeren güncellemeyi yayınlayacağını tahmin ediyoruz.