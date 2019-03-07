Apex Legends'ın En Güçlü İki Silahı Nerflendi

Apex Legends, ilk silah dengeleme güncellemesini alırken, oyunu domine eden Peacekeeper ve Wingman silahlarının güçleri düşürüldü.

Son dönemlerin en popüler oyunlarından biri olan Apex Legends, oyunun dengelerini değiştirecek ilk güncellemesini aldı. Yayınlanan güncelleme ile birlikte oyunun yapımcısı olan Respawn Entertainment, oyunun en güçlü iki silahı olan Peacekeeper ve Wingman’ın güçlerini ciddi şekilde düşürdü.

Güncelleme ile birlikte Wingman’ın atış hızı saniyede 3.1’den 2.6’ya düşürülürken, Skullpiercer Headshot hasar çarpanı 2.5’ten 2.25’e düşürüldü. Ayrıca silahın baz dağılması artırılırken, küçülme azaltıldı.

Peacekeeper’ın nişangah küçülme hızı düşürüldü.

Level 1 azalma 10% -> 7.5%

Level 2 azalma 20% -> 13%

Level 3 azalma 25% -> 16%

Ayrıca Peacekeeper ve Wingman’ın bulunma oranı, haritanın tüm bölgelerinde azaltıldı. Respawn Entertainment, dengeleme işleminin verilere dayanarak yapıldığını ve Peacekeeper ile Wingman’ın olması gerekenden daha güçlü olduğunun tespit edilmesiyle gerçekleştiğini belirtti.