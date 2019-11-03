Apex Legends'ın Mobil Versiyonunun Tarihi Netleşmeye Başladı

Battle Royale türündeki oyunların yakaladığı başarı, oyun geliştiricilerini bu alanda daha fazla oyun üretmeye itiyor. Çıktığı ilk günden bu yana Fortnite gibi güçlü bir rakibe karşı ayakta kalan Apex Legends'ın mobil oyunu da bu türün yeni alternatiflerinden biri olacak. Son açıklamalara göre geliştirici şirket Respawn, oyunun çıkış tarihini yavaş yavaş netleştiriyor.

Battle Royale oyun türündeki rekabet, son dönemde büyük gelişim gösteren mobil oyun pazarında devam ediyor. Bu yarıştan payını almak isteyen Respawn Entertainment ve Electronic Arts, bundan yaklaşık 5 ay önce Apex Legends'ın mobil versiyonunun geleceğini açıklamıştı. Her ne kadar bu duyuru, oyunun hayranlarını o dönem sevindirmiş olsa da arada geçen zamanda herhangi bir adım atılmaması, oyuncular tarafından üzüntüyle karşılanmıştı.

Oyunun ilk zamanlarında oldukça popüler olması, geliştirici Respawn Entertainment ve yayıncı Electronic Arts'ı harekete geçirmiş ve geçtiğimiz mayıs ayında yapılan açıklamada EA, gelecekteki Battle Pass içeriklerinin de dâhil olduğu uzun vadeli hizmet sözü vermişti. Şimdiyse şirket, Apex Legends'ın mobil versiyonu için ciddi adımlar atmaya başladı.

EA CEO'su Andrew Wilson: 'Mobil oyun, şirketimizin 2021 mali yılının sonuna kadar yayınlanmayacak'

Electronic Arts'ın CEO'su Andrew Wilson'ın yaptığı açıklamalara göre Apex Legends'ın mobil versiyonu, şirketin 2021 mali yılının sonuna kadar gelmeyecek. Bu açıklama da aslında oyunun 1 Ekim 2020'den sonra piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Yani oyunu merakla bekleyen oyuncular, en az 1 yıl daha beklemek zorunda kalacaklar.

Apex Legends'ın mobil platformlara gelmesi, aslında piyasa için normal karşılanacak bir girişim çünkü oyunun en büyük rakipleri Fortnite ve PUBG, uzun zamandır mobil oyun pazarında yer alıyor. Call of Duty: Mobile'ın da gelmesiyle iyice kızışan bu pazar için Respawn Entertainment ve Electronic Arts'ın elini çabuk tutması gerekiyor ancak görünen o ki oyun beklendiği kadar hızlı gelmeyecek.

Respawn Entertainment ve Electronic Arts'ın aldığı bu karar, şirketleri kazançlarından edebilir ancak oyunun güzel bir altyapıya oturtulmadan çıkması da hüsran yaratabilir. Burada tercihini gecikmeden yana kullanan iki şirketin kararının doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.