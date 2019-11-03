Yeni Bir Apex Legends Karakteri ve Yetenekleri Ortaya Çıktı

Söz konusu Apex olduğunda ortaya çıkan bilgiler oldukça fazla olabiliyor. Bu hafta yeni karakter Reckoner ve yetenekleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelin, bu bilgileri hep beraber inceleyelim.

Apex Legends'ın 3. sezonunun başlamasından bu yana bir ay geçti. Bununla birlikte oyun, drone taşıyan bir hacker olan Crypto adında yeni bir karakter kazandı. Şimdi ise oyuncular sıradaki karakterleri merak ediyor. Şimdilik, bu cephedeki en iyi bilgi kaynaklarından biri, Apex veri madencisi That1MiningGuy diyebiliriz. Crypto ile birlikte, Apex’in yayınlanmamış karakterleri ve yetenekleriyle ilgili ayrıntıları ortaya çıkaran That1MiningGuy, elde ettiği son bilgilerle Reckoner adlı yeni karakteri gözler önüne serdi.

Reckoner’i “Kendini feda eden bir romantik” olarak nitelendiren veri madencisine göre, Reckoner'in taktiksel kabiliyeti Shield Stealer, düşmanın kalkanını emerek bir oyuncunun kalkanlarını şarj edebilen bir ışın atıyor. Bu, pasif yeteneği olan ve kırılan zırhın patlayarak düşmanlara zarar vermesini sağlayan Shield Blast ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Son olarak, Reckoner’ın ultimate yeteneği olan Gravity Orb, yakındaki saldırıların yörüngesini döndüren hareketli bir yerçekimi oluşturuyor.

Oyuna eklenecek karakteri tam olarak yansıtmayabilir

Bu yeteneklerle Reckoner, biraz dikkatsizce oynamayı seven oyuncular için mükemmel bir seçim gibi geliyor. Düşmanın dikkatini dağıtmayı mümkün kılarak ekip arkadaşlarını daha güvenli bir mesafede tutmayı sağlayabilir. Bununla birlikte, Reckoner'in şimdiye kadar en az geliştirme süresi olan yayınlanmamış Apex Legends karakterlerinden biri gibi göründüğüne dikkat çekmek istiyoruz. Bu nedenle, That1MiningGuy'ın bilgileri doğru olsa bile Respawn'un oyuna ekleyeceği karakteri tam olarak yansıtmayabilir.

Reckoner’ı Apex'te görmek çok uzun bir zaman alabilir. Veri madencilerine göre, Reckoner dışında geliştirme aşamasında en az 12 tane Apex Legends karakteri daha var. Respawn'un bir noktada hız kazanması ve sezonda birden fazla Efsane yayınlaması mümkün olabilir. Ancak Respawn'dan veya veri madencilerinden stüdyonun bunu yapma niyeti olduğunu söyleyen bir haber yok. Apex Legends, PC, PS4 ve Xbox One'da ücretsiz olarak oynanabilir.