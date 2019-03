Apex Legends'ta FPS'i Tavan Yaptıracak Özel Ayarlar

Battle Royale oyunu Apex Legends, yüksek grafik kalitesiyle oyuncuları büyülüyor ancak her sistemde akıcı bir şekilde oynanamayabiliyor. Bu özel ayarlarla FPS'i neredeyse ikiye hatta üçe katlamak mümkün.

Electronic Arts'ın yeni ücretszi Battle Royale oyunu Apex Legends, 4 Şubat tarihinde piyasaya sürülmüştü. Bir anda oyun sektöründe şok etkisi yaratarak milyonlarca aktif oyuncu sayısına ulaşan Apex Legends, yüksek sistem gereksinimi gerektirmesiyle bazı kişileri hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu yazımızda anlatacağımız yöntemi ile FPS değerinizi artırabilir ve oyununuzu daha da akıcı bir hâle getirebilirsiniz.

Apex Legends'taki FPS değeri nasıl artırılır?

FPS değerinizi artırmak için oyunun grafik kalitesinden feragat etmeniz gerekeceğini baştan söyleyelim. Anlatacağımız işlemleri gerçekleştirdiğinizde oyunun görüntüsü eskisi kadar pürüzsüz ve güzel olmayabilir ancak FPS'in ve doğru orantılı olarak akıcılığın fazlasıyla artacağını belirtelim.

Dosya Gezgini ile C:\ Kullanıcılar \ "Kullanıcı Adınız" \ Kaydedilen Oyunlar \ Respawn \ Apex \ local klasörüne giriş yapın. Bu klasörün içerisinde bulunan videoconfig.txt dosyasını Not Defteri aracılığıyla açın. Bu dosyanın içerisindeki yazıların hepsini tamamen silin ve aşağıda sizlere vereceğimiz ayarlardan size uygun olanı kopyalayıp, videoconfig.txt'nin içerisine yapıştırın. Not defterini kaydedin ve kapatın. Oyuna girdiğinizde ayarlar uygulanmış olup, FPS değerinizdeki artışı fark edebileceksiniz.

Çok Düşük Ayarlar: Daha önce bilgisayarınızda Apex Legends oyununu çalıştırmayı başaramadıysanız bu ayarları uygulayabilirsiniz.

Düşük Ayarlar: Apex Legends'ı açtığınızda 20 FPS civarında bir FPS değeri alıyorsanız bu ayarı deneyebilirsiniz.

Orta Ayarlar: Apex Legends'ı açtığınızda 45 FPS civarında bir FPS değeri alıyorsanız bu ayarı deneyebilirsiniz.

Yüksek Ayarlar: Apex Legends'ı açtığınızda 60 FPS civarında bir FPS değeri alıyorsanız bu ayarı deneyebilirsiniz.

Not: Denediğiniz ayar konfigürasyonunda çözünürlük düşük ise oyunun içindeki ayarlardan çözünürlüğü yükseltip denemeler yapabilirsiniz. Örneğin; çok düşük ayarları uygulayıp, oyunun içinden 1366x768 veya 1920x1080 çözünürlük seçeneklerini uygulayabilirsiniz.

Not 2: Her ayarın en altında bulunan ve boş olan tek satırı da .txt dosyasının içine kopyaladığınızı kontrol etmeyi unutmayın.

Çok Düşük Ayarlar

"VideoConfig"

{

"setting.cl_gib_allow" "0"

"setting.cl_particle_fallback_base" "0"

"setting.cl_particle_fallback_multiplier" "0"

"setting.cl_ragdoll_maxcount" "0"

"setting.cl_ragdoll_self_collision" "0"

"setting.mat_depthfeather_enable" "0"

"setting.mat_forceaniso" "0"

"setting.mat_mip_linear" "0"

"setting.stream_memory" "0"

"setting.mat_picmip" "0"

"setting.particle_cpu_level" "0"

"setting.r_createmodeldecals" "0"

"setting.r_decals" "0"

"setting.r_lod_switch_scale" "0"

"setting.shadow_enable" "0"

"setting.shadow_depth_dimen_min" "0"

"setting.shadow_depth_upres_factor_max" "0"

"setting.shadow_maxdynamic" "0"

"setting.ssao_enabled" "0"

"setting.ssao_downsample" "10"

"setting.modeldecals_forceAllowed" "0"

"setting.dvs_enable" "0"

"setting.dvs_gpuframetime_min" "15000"

"setting.dvs_gpuframetime_max" "16500"

"setting.defaultres" "800"

"setting.defaultresheight" "600"

"setting.fullscreen" "1"

"setting.nowindowborder" "0"

"setting.volumetric_lighting" "0"

"setting.mat_vsync_mode" "0"

"setting.mat_backbuffer_count" "1"

"setting.mat_antialias_mode" "0"

"setting.csm_enabled" "1"

"setting.csm_coverage" "0"

"setting.csm_cascade_res" "256"

"setting.fadeDistScale" "1.000000"

"setting.dvs_supersample_enable" "0"

"setting.gamma" "1.000000"

"setting.configversion" "7"

}

Düşük Ayarlar

"VideoConfig"

{

"setting.cl_gib_allow" "0"

"setting.cl_particle_fallback_base" "0"

"setting.cl_particle_fallback_multiplier" "0"

"setting.cl_ragdoll_maxcount" "0"

"setting.cl_ragdoll_self_collision" "0"

"setting.mat_depthfeather_enable" "0"

"setting.mat_forceaniso" "0"

"setting.mat_mip_linear" "0"

"setting.stream_memory" "0"

"setting.mat_picmip" "0"

"setting.particle_cpu_level" "0"

"setting.r_createmodeldecals" "0"

"setting.r_decals" "0"

"setting.r_lod_switch_scale" "0"

"setting.shadow_enable" "0"

"setting.shadow_depth_dimen_min" "0"

"setting.shadow_depth_upres_factor_max" "0"

"setting.shadow_maxdynamic" "0"

"setting.ssao_enabled" "0"

"setting.ssao_downsample" "10"

"setting.modeldecals_forceAllowed" "0"

"setting.dvs_enable" "0"

"setting.dvs_gpuframetime_min" "15000"

"setting.dvs_gpuframetime_max" "16500"

"setting.defaultres" "1280"

"setting.defaultresheight" "720"

"setting.fullscreen" "1"

"setting.nowindowborder" "0"

"setting.volumetric_lighting" "0"

"setting.mat_vsync_mode" "0"

"setting.mat_backbuffer_count" "1"

"setting.mat_antialias_mode" "0"

"setting.csm_enabled" "1"

"setting.csm_coverage" "0"

"setting.csm_cascade_res" "256"

"setting.fadeDistScale" "1.000000"

"setting.dvs_supersample_enable" "0"

"setting.gamma" "1.000000"

"setting.configversion" "7"

}

Orta Ayarlar

"VideoConfig"

{

"setting.cl_gib_allow" "0"

"setting.cl_particle_fallback_base" "3"

"setting.cl_particle_fallback_multiplier" "2"

"setting.cl_ragdoll_maxcount" "0"

"setting.cl_ragdoll_self_collision" "1"

"setting.mat_depthfeather_enable" "1"

"setting.mat_forceaniso" "1"

"setting.mat_mip_linear" "0"

"setting.stream_memory" "0"

"setting.mat_picmip" "2"

"setting.particle_cpu_level" "0"

"setting.r_createmodeldecals" "0"

"setting.r_decals" "0"

"setting.r_lod_switch_scale" "0"

"setting.shadow_enable" "0"

"setting.shadow_depth_dimen_min" "0"

"setting.shadow_depth_upres_factor_max" "0"

"setting.shadow_maxdynamic" "0"

"setting.ssao_enabled" "0"

"setting.ssao_downsample" "3"

"setting.modeldecals_forceAllowed" "1"

"setting.dvs_enable" "0"

"setting.dvs_gpuframetime_min" "15000"

"setting.dvs_gpuframetime_max" "16500"

"setting.defaultres" "1366"

"setting.defaultresheight" "768"

"setting.fullscreen" "1"

"setting.nowindowborder" "0"

"setting.volumetric_lighting" "0"

"setting.mat_vsync_mode" "0"

"setting.mat_backbuffer_count" "1"

"setting.mat_antialias_mode" "0"

"setting.csm_enabled" "0"

"setting.csm_coverage" "1"

"setting.csm_cascade_res" "512"

"setting.fadeDistScale" "1.000000"

"setting.dvs_supersample_enable" "0"

"setting.gamma" "1.000000"

"setting.configversion" "7"

}

Yüksek Ayarlar

"VideoConfig"

{

"setting.cl_gib_allow" "0"

"setting.cl_particle_fallback_base" "3"

"setting.cl_particle_fallback_multiplier" "2"

"setting.cl_ragdoll_maxcount" "0"

"setting.cl_ragdoll_self_collision" "1"

"setting.mat_depthfeather_enable" "1"

"setting.mat_forceaniso" "1"

"setting.mat_mip_linear" "0"

"setting.stream_memory" "0"

"setting.mat_picmip" "2"

"setting.particle_cpu_level" "0"

"setting.r_createmodeldecals" "0"

"setting.r_decals" "0"

"setting.r_lod_switch_scale" "0.6"

"setting.shadow_enable" "0"

"setting.shadow_depth_dimen_min" "0"

"setting.shadow_depth_upres_factor_max" "0"

"setting.shadow_maxdynamic" "0"

"setting.ssao_enabled" "0"

"setting.ssao_downsample" "3"

"setting.modeldecals_forceAllowed" "1"

"setting.dvs_enable" "0"

"setting.dvs_gpuframetime_min" "15000"

"setting.dvs_gpuframetime_max" "16500"

"setting.defaultres" "1920"

"setting.defaultresheight" "1080"

"setting.fullscreen" "1"

"setting.nowindowborder" "0"

"setting.volumetric_lighting" "0"

"setting.mat_vsync_mode" "0"

"setting.mat_backbuffer_count" "1"

"setting.mat_antialias_mode" "0"

"setting.csm_enabled" "0"

"setting.csm_coverage" "1"

"setting.csm_cascade_res" "512"

"setting.fadeDistScale" "1.000000"

"setting.dvs_supersample_enable" "0"

"setting.gamma" "1.000000"

"setting.configversion" "7"

}

Sonuç

Normal şartlarda düşük olan FPS değerinizi bu yöntem ile artırabilirsiniz. GeForce GTX 1050 ile oyunun kendi en düşük ayarlarında ve 1920x1080 çözünürlüğünde 50-60 FPS arasında bir FPS değeri alıyorken Orta Ayarlar'ı uyguladıktan sonra biz, sabit 140-150 FPS olmakla birlikte yer yer 160-170 FPS değerlerini dahi gördük. Siz de FPS artışını yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.