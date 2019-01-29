Apollo 11 Fragmanı, Beklenenden Daha Büyük Bir Etki Yarattı

Apollo 11 fragmanında; Neil Armstrong ve ekibinin yaşadığı gerilime şahit olabilirsiniz.

Yaklaşık 50 yıl kadar önce, Apollo 11 Ay'a iniş görevini üstlenmişti. Bu tarihi olayı tüm gizemleriyle aydınlatmaya çalışan Apollo 11 filminin, 28 Ocak 2019 tarihinde ilk fragmanı çıktı. Fragman içerisinde daha önce hiç görülmemiş bazı film ayrıntıları da dikkatleri çekmeyi başardı.

İlk Ay Görevinin Tüm Perde Arkası Bu Filmde Olacak

Filmin tarihe ışık tutabilme düzeyini şu sözlerden anlayabiliyoruz: “Bu olayın büyüklüğü, sadece tarihin yargılayabileceği bir şeydir” Michael Collins tarafından dile getirilen bu sözler, aslında Apollo 11 uzay aracının sanılandan çok daha büyük bir değere sahip olduğunu gösteriyor.

28 Ocak günü yayınlanan ilk afiş; Neil Armstrong ve ekibinin Temmuz 1969'daki temsili görüntülerini barındırıyor.

Filmdeki dikkat çeken sahnelerden bir diğeri de; Apollo 11 odasında bulunan tek kadın JoAnn Morgan oluyor. Onun bir kadın olarak diğerlerinden daha gergin olduğunu görmek mümkün.

Final bölümünde onun Ay yüzeyindeki ayak izleri, sıklıkla gösteriliyor. Apollo 11; görevi başarıyla yerine getirirken, NASA çalışanlarının yaşadığı ve geçirdiği gerilimler de aktarılıyor.