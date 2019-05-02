  • Apophis Adlı Asteroid, 10 Yıl Sonra Dünya'yı Teğet Geçecek

Apophis Adlı Asteroid, 13 Nisan 2029'da Dünya'yı Teğet Geçecek

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Geçtiğimiz yıl Dünya'ya çarpması ya da teğet geçmesinin muhtemel olduğu belirtilen Apophis'in gezegenimizi teğet geçeceği net tarih belli oldu. Apophis, 13 Nisan 2029'da Dünya'ya 31.000 kilometre kadar yaklaşacak.

Space.com, bugün yayımladığı bir haberle heyecan verici bir gelişmeye sahne oldu. Habere göre, Massachusetts Teknoloji Üniversitesi'nde görevli Richard Binzel'ın yaptığı açıklama, 13 Nisan 2029'u işaret ediyor.

13 Nisan 2029 tarihi insanlık için oldukça önemli bir tarih. Çünkü bu tarihte Apophis adlı asteroidin gezegenimizi teğet geçeceği düşünülüyor. Gezegen Savunma Konferansı'nda konuşan Richard Binzel, bu olayın bin yılda bir gerçekleşebileceğini ve bu olayın yaratacağı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tabii ki Apophis'in gezegenimizi teğet geçeceği önceden biliniyordu ancak çarpma ihtimalinin olup olmadığı bilinmiyordu. Binzel, Apophis'in Dünya'ya kesin olarak çarpmayacağını da duyurdu.
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Binzel, Apophis'in gezegenimizin yakınından geçerken yapılacak izlenimlerin ve testlerin oldukça faydalı olabileceğini belirtti. Apophis, Dünya yörüngesine Hint Okyanusu üzerinden teğet geçmeye başlayacak ve Pasifik Okyanusu'na geldiğinde yörüngeden ayrılacak.
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Bahsi geçen asteroidin geçişinin 2 milyar insan tarafından çıplak gözle izlenebileceği de verilen bir diğer detay. Yıllar sonra gezegenimize yaklaşacak olan Apophis'in keşfi ise 2004 yılına dayanıyor.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/yasam/201905011038918225-dev-asteroid-10-yil-sonra-dunyayi-teget-gececek/
Etiketler: asteroid, Gezegen Savunma Konferansı, Apophis
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