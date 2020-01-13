Apple App Store'un Bir Haftada Elde Ettiği Korkunç Gelir

App Store, dijital teknolojinin altın çağının hakkını veriyor gibi görünüyor. Teknoloji devi Apple'ın bir haftada App Store kullanıcılarından elde ettiği gelir ise dudak uçuklatacak kadar yüksek. Gelin haberin detaylarını birlikte inceleyelim.

Ortaya çıkan son veriler, Apple’ın bir haftada yarım milyarı aşkın App Store kullanıcısından elde ettiği gelirin 1 milyar doların üzerinde olduğuna işaret ediyor. Bu da yılda yaklaşık 55 milyar dolara denk geliyor. Tüketicilerin dijital platforma olan yöneliminin her geçen gün artmasının ve geçtiğimiz dönemde oldukça başarı elde eden abonelik sistemine geçişin bu rakamlara katkısı büyük.

Özellikle iTunes, Spotify, Netflix, Amazon Prime, iCloud ve Dropbox gibi dijital hizmetlerin başarısı, şirketin bu alanda rekor gelir elde etmesini sağlıyor. 2018 yılından bu yana kullanıcıların App Store harcamalarında %16 oranında bir artış oldu ve Apple, 47 milyar dolarlık gelirini 55 milyar dolara çıkarmayı başardı. Elde edilen gelirin 37 milyar dolarlık kısmını, App Store’da yer alan oyunların getirdiği görülüyor. Eğlence amaçlı indirilen uygulamalarsa 3,9 milyar dolarlık bir gelir sağladı.

Apple, 2008 yılından bu yana App Store satışlarından 155 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı:

Şirket, 2008 yılından bu yana elde ettikleri 155 milyar dolarlık gelirin çeyreğinin geçtiğimiz yıl içerisinde kazanıldığını belirtiyor. Apple, kullanıcıların 2019 yılının yılbaşı döneminde 1,42 milyar dolar; 2020 yılının ilk gününde ise 386 milyon dolar değerinde alışveriş yaptıklarını açıkladı. Elbette gelirlerinde artış yaşayan tek platform App Store değil. Google Play Store da elde ettiği gelirlerde benzer bir artışa imza attı ancak platform, 29,3 milyar dolar ile Apple’ın oldukça gerisinde kalmaya devam ediyor.

Buna ek olarak dijital platformlarda yapılan satın alma işlemleri yalnızca dijital olmakla kalmıyor. Hemen hemen herkesin bir akıllı telefona sahip olması; e-ticaret platformlarının faaliyetlerinin hız kazanmasına olanak tanıyor. Bu da kullanıcıların satın almak istedikleri ürünleri yalnızca birkaç tık uzaklıkta olmalarını sağlıyor. Uzmanlar, bu platformların gelecekte de hız kesmeden gelişmeye devam edeceklerini öngörüyorlar. Apple’ın elde ettiği gelirler hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmından düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.