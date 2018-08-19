Apple'ın uygulama ve oyun marketi App Store'da, kısa süreliğine ücretsiz olan 7 mobil oyun.

iOS tabanlı cihazlar için uygulama ve oyun indirebileceğiniz bir market olan App Store, kullanıcıların yeni deneyimler yaşaması için bazı uygulama ve oyunları kısa süreliğine ücretsiz olarak sunmaktadır. App Store'un bu hafta için belirlediği, kısa süreliğine ücretsiz olan 7 mobil oyunu sizler için derledik.

Bendy in Nightmare Run

Bendy in Nightmare Run, iOS cihazınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir koşu oyunudur. Oyundaki amacınız, 1930'lardaki Joey Drew Studios çizgi filmlerinde tasvir edilen büyük, çirkin düşmanı karşı saldırıya geçerek alt etmektir.

Cosmic Showdown

Binlerce çevrimiçi oyuncuyla, en yoğun gerçek zamanlı PVP savaşlarına katılın. Ünitelerinizi yükseltin, karakterinizi özelleştirin ve oyunu kazanmak için epik çevrimiçi savaşlara hazırlanın. Galaksiler arası nefes kesen bu savaşa katılmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanmanız yeterli olacaktır.

EGGLIA: Offline

Dünyayı kurtarmak için doğan bir genç kıza ve yumurtaların içinden çıkan maceralara eşlik edin. Heyecan verici bir hikaye ve güzel grafikler ile bir fantezi macera oyunu olan EGGLIA'yı tekrar tekrar oynamak isteyeceksiniz. RPG türündeki bu oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak indirerek maceranın içine dalabilirsiniz.

Kunlun Ruins

Bu güzel mobil oyunda kendi hikayenizin kahramanı olacak ve yavaş yavaş ailenizin gizemini anlayacaksınız. Sonrasında ise geçmişin hakikatini bulmak için harabeleri terk etmeye karar veren karakterimiz ile beraber yeni maceralara yelken açabilirsiniz.

Legend of Solgard

Bu eşsiz RPG oyununda topladığınız yaratıklarla düşmanlara karşı savaşabilir, kahraman güçlerinizi yükseltebilir ve hazine yağmalayabilirsiniz. Arenadaki buz düşmanlarının ordularıyla savaşmak için stratejiler kullanın ve Solgard'ın gerçek efsanesi olmak için kötülüğe karşı savaşı kazanın.

Pocket Rocket - Blast Off

Roketinizi bir asteroit alanından, ateşli kuyruklu yıldızların yanından veya baş döndürücü uydulardan geçirirken, sonsuz eğlenceli ve bağımlılık yaratan bir maceraya atılın. Yolculuk boyunca ödülleri toplayarak yeni roketlerin kilidini açabilirsiniz.

Thunderdogs

Thunderdogs, skor tablolarında yükselmek için kemikleri topladığınız rekabetçi bir çevrimiçi savaş oyunudur. Diğer oyuncuları ezmek ve kemiklerini çalmak için çeşitli harika silahlar kullanabilirsiniz.